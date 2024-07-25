Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Denny Sumargo Dikhawatirkan Preeklamsia Lantaran Kaki Bengkak di Trimester Akhir Kehamilan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |10:36 WIB
Istri Denny Sumargo Dikhawatirkan Preeklamsia Lantaran Kaki Bengkak di Trimester Akhir Kehamilan
Istri Denny Sumargo Dikhawatirkan Preeklamsia Lantaran Kaki Bengkak di Trimester Akhir Kehamilan (Foto: Instagram/sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Istri Denny Sumargo, Olivia Allan, mendadak jadi sorotan lantaran unggahan sang suami di aplikasi TikTok. Pasalnya dalam unggahannya, Denny Sumargo membagikan video soal bentuk kaki sang istri yang terlihat bengkak di trimester akhir kehamilannya.

Dalam unggahannya, Densu tampak merekam kaki istrinya yang membesar saat tengah berdiri dengan menggunakan daster. Melihat kamera telepon genggam sang suami mengarah ke kakinya, Oliv pun sempat melayangkan protesnya.

"Kakiku mau diposting ya? Jelek, jangan yang," ucap Olivia Allan pada sang suami.

Netizen yang melihat kaki Oliv membengkak mendadak memberi peringatan untuk mengurangi makanan asin. Bahkan mereka mengkhawatirkan Oliv mengalami preeklampsia lantaran tingginya kadar protein tinggi dalam urine serta tekanan darah yang tinggi.

Istri Denny Sumargo Dikhawatirkan Preeklamsia Lantaran Kaki Bengkak di Trimester Akhir Kehamilan (Foto: TikTok/@dennysumargoreal)


"Hati2 pre-eklampsia ci Oliv... sehat selalu. lancar sampai lahiran," kata srining***.

"Cici protein urinenya amankah ci??? jangan lupa cek darah dan urine ya ciii, dijaga juga tensinya, sehat selalu ci olive lancar lahirnya yaaa, Aamiin," tambah nuna.ka***.

"Pengalaman saya kaki bengkak, positif urine 3 dan hipertensi. Ternyata terkena pre-eklampsia, usia kandungan baru 35 minggu & BBJ masih 1,7 kg harus menjalankan operasi sc," lanjut syah***.

"Kalau kaki bengkak tiba2 langsung bawa ke dokter ya ko untuk di cek edema pd kakinya, untuk sementara atur pola makan ci olive untuk tidak banyak makan makanan yg mengandung garam, tidak konsumsi kopi," tutur este***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058837/denny_sumargo-xr1t_large.jpg
Denny Sumargo Akhirnya Tunjukkan Wajah Baby Biel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/612/3052018/denny_sumargo_tak_libatkan_anak_di_konten_youtube_gue_nggak_ingin_eksploitasi_gegara_cari_duit-AXw1_large.jpg
Denny Sumargo Tak Libatkan Anak di Konten Youtube: Gue Nggak Ingin Eksploitasi Gegara Cari Duit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051534/denny_sumargo-rkqo_large.jpg
Denny Sumargo Tolak Ajak Anak Ngonten: Nggak Mau Over Eksploitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051451/denny_sumargo_dan_olivia_allan-FPTA_large.jpg
Denny Sumargo Ungkap Alasan Baby Biel Harus Dibantu Susu Formula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047325/denny_sumargo_dan_olivia_allan-rgqo_large.jpg
Denny Sumargo Akui Dapat Inspirasi Nama Anak saat Berkunjung ke Itali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047229/denny_sumargo-lsAv_large.jpg
Denny Sumargo Akui Kurang Tidur hingga Sakit Kepala Lantaran Ikut Bantu Urus Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement