Istri Denny Sumargo Dikhawatirkan Preeklamsia Lantaran Kaki Bengkak di Trimester Akhir Kehamilan

JAKARTA - Istri Denny Sumargo, Olivia Allan, mendadak jadi sorotan lantaran unggahan sang suami di aplikasi TikTok. Pasalnya dalam unggahannya, Denny Sumargo membagikan video soal bentuk kaki sang istri yang terlihat bengkak di trimester akhir kehamilannya.

Dalam unggahannya, Densu tampak merekam kaki istrinya yang membesar saat tengah berdiri dengan menggunakan daster. Melihat kamera telepon genggam sang suami mengarah ke kakinya, Oliv pun sempat melayangkan protesnya.

"Kakiku mau diposting ya? Jelek, jangan yang," ucap Olivia Allan pada sang suami.

Netizen yang melihat kaki Oliv membengkak mendadak memberi peringatan untuk mengurangi makanan asin. Bahkan mereka mengkhawatirkan Oliv mengalami preeklampsia lantaran tingginya kadar protein tinggi dalam urine serta tekanan darah yang tinggi.

Istri Denny Sumargo Dikhawatirkan Preeklamsia Lantaran Kaki Bengkak di Trimester Akhir Kehamilan (Foto: TikTok/@dennysumargoreal)



"Hati2 pre-eklampsia ci Oliv... sehat selalu. lancar sampai lahiran," kata srining***.



"Cici protein urinenya amankah ci??? jangan lupa cek darah dan urine ya ciii, dijaga juga tensinya, sehat selalu ci olive lancar lahirnya yaaa, Aamiin," tambah nuna.ka***.



"Pengalaman saya kaki bengkak, positif urine 3 dan hipertensi. Ternyata terkena pre-eklampsia, usia kandungan baru 35 minggu & BBJ masih 1,7 kg harus menjalankan operasi sc," lanjut syah***.



"Kalau kaki bengkak tiba2 langsung bawa ke dokter ya ko untuk di cek edema pd kakinya, untuk sementara atur pola makan ci olive untuk tidak banyak makan makanan yg mengandung garam, tidak konsumsi kopi," tutur este***.