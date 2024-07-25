Mantan Agensi Ji Soo Harus Bayar Ganti Rugi Rp16 Miliar ke Victory Contents

Mantan Agensi Ji Soo Harus Bayar Ganti Rugi ke Rumah Produksi Drama River Where the Moon Rises

SEOUL - Pada 25 Juli 2024, Pengadilan Distrik Seoul Pusat memerintahkan KeyEast Entertainment selaku mantan agensi Ji Soo untuk membayar ganti rugi sebesar KRW1,4 miliar (Rp16,76 miliar) kepada Victory Contents.

Mengutip Allkpop, Kamis (25/7/2024), sebagai rumah produksi yang menggarap drama River Where The Moon Rises, Victory Contents dirugikan saat Ji Soo selaku pemeran utama pria mundur karena skandal bullying, pada 2021.

Mantan Agensi Ji Soo Harus Bayar Ganti Rugi Rp16 Miliar ke Rumah Produksi Drama River Where the Moon Rises. (Foto: MBC)

Keputusan sang aktor membuat rumah produksi itu menggaet Na In Woo untuk menggantikan Ji Soo. Sang aktor pun terpaksa melakukan syuting ulang di pertengahan drama.

Setelah mundur dari produksi River Where The Moon Rises, Ji Soo membatalkan kontraknya dengan KeyEast dan menjalankan wajib militer. Pada 2023, dia mengungkapkan, sudah menyelesaikan masalah dengan orang yang menuduhnya melakukan bullying.

Pengadilan Distrik Seoul Pusat menilai, KeyEast Entertainment berkewajiban membayarkan ganti rugi karena skandal itu terjadi saat Ji Soo masih menjadi artisnya. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari agensi tersebut.*

(SIS)