Andrea Tanzil Cerita Indahnya PDKT di Single Like That

JAKARTA - Andrea Tanzil, yang akrab disapa Andy, kembali menghibur penggemarnya dengan single ketiga berjudul Like That. Lagu ini diciptakan oleh Kenny Gabriel dan Lisa Walean, menceritakan indahnya masa-masa pendekatan yang digambarkan melalui karakter seorang gadis yang bahagia dan menikmati saat menggoda pria yang dia sukai.

Andy tertarik dengan musik dan nuansa dalam lagu ini karena terasa seperti keceriaan musim panas. "Aku suka sekali dari pertama kali mendengar karena musiknya penuh dengan vibe summer, asyik, dan catchy. Setelah itu, aku dikirimi liriknya oleh Kak Lisa yang kemudian kami bedah lagi bersama-sama agar sesuai dengan yang diinginkan," ujar Andy.

Meski baru pertama kali bekerja sama dengan Kenny dan Lisa, Andy langsung merasa cocok dengan keduanya. Ini terbukti saat ia langsung jatuh cinta dengan Like That sejak awal demo. "Kak Kenny hebat dalam memproduseri karena cepat dan modern. Gayanya sangat sesuai dengan suara dan vibe aku secara keseluruhan. Sementara, aku kagum dengan Kak Lisa karena pandai membuat melodi dan menulis lirik yang sesuai. Pembuatan liriknya pun mengalir dan Kak Lisa bisa menjaga penulisan ini sesuai tema dan tidak melebar ke mana-mana," jelas Andy.

Memasuki usia 21 tahun, Andy merasa bahwa musik dan nuansa pada "Like That" sedikit berbeda karena lebih terasa dewasa. "Kalau di single 'Infinity & Beyond' sebelumnya, aku cenderung bermain di musik yang funky, cerah, dan ringan. Tapi, dengan usiaku yang sudah menginjak 21 tahun, 'Like That' dibuat lebih centil, dewasa, dan seksi. Jadi, bisa dibilang, usia berpengaruh di single ketiga ini," ungkap penyuka Ariana Grande ini saat menceritakan musik Like That yang memakan waktu 2-3 bulan untuk proses pengerjaannya.

Tidak hanya itu, single ini juga membuat Andy harus bisa menari saat menyanyikannya. "Ini tipe lagu yang didengarkan harus sambil joget, sementara aku nggak ada dasar dance sama sekali. Jadi, aku harus mulai belajar melenturkan badan, sekaligus menjiwai lagunya. Cukup menantang, tapi seru karena ini hal yang baru untukku."

Selain merilis single baru, Andy juga membawa kabar menarik untuk para penggemar. Namanya termasuk dalam line up Lalala Fest yang akan digelar di Jakarta International Expo, Jakarta, pada 23-25 Agustus.

"Aku senang sekali bisa masuk line up Lalala Fest karena, untuk pertama kalinya, aku akan tampil di panggung besar sendirian. Meski ada perasaan gugup dan grogi, tapi aku akan berusaha yang terbaik untuk menghibur para penonton. Bisa dibilang, ini salah satu kemajuan besar dalam perjalanan karier musikku yang masih tergolong baru. Semoga penampilanku bisa dinikmati oleh crowd Lalala Fest yang hadir," ujarnya.

Untuk memastikan penampilannya tidak mengecewakan, Andy sudah menyiapkan banyak hal. Selain latihan, ia juga sedang menyusun set list, mencari transisi antarlagu yang enak, mencari cara untuk menghadirkan atmosfer yang sesuai dengan lagunya, dan membuat lagu baru. Melalui penampilannya di Lalala Fest, ia ingin menghadirkan set list yang bisa menggambarkan dirinya. "Meski diskografiku masih sedikit, aku ingin memperkenalkan list lagu yang menggambarkan diriku sebagai musisi. Jadi, selain tiga single yang sudah rilis, mungkin, akan ada lagu baru yang aku nyanyikan untuk pertama kalinya di sini."