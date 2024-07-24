Wanda Hara Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Pelapor Berharap Nagita Cs Jadi Saksi

JAKARTA - Wanda Hara dilaporkan ke ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada hari ini, Rabu (24/7/2024) karena beberapa waktu lalu dirinya mengenakan cadar saat mendatangi kajian Ustadz Hanan Attaki.

Laporan itu dilakukan oleh Muhammad Rizky Abdullah bersama tim hukum muslim yang menduga Wanda Hara telah melakukan tindak pidana penistaan agama.

Muhammad Rizky Abdullah bersama tim hukum muslim yang diwakili oleh Muhammad Wildan mendatangi Bareskrim sekitar pukul 13.10 WIB untuk mengajukan laporannya.

Wanda Hara (Foto: IG)

Setelah kurang lebih 7 jam, laporan tersebut akhirnya resmi diterima oleh pihak kepolisian dan akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan nomor laporan STTL/247/VII/2024/BARESKRIM.

Muhammad Rizky Abdullah pun mengungkap bahwa proses pelaporan berlangsung alot sebab sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai poin-poin menyangkut tindak pidana untuk terlapor.

"Setelah perjuangan jam 1 siang sampai jam 8 malam tadi kami sudah konsultasi, koordinasi bahkan ada perdebatan cukup sengit dengan teman teman penyidik yang awalnya berbeda persepsi alhamdulillah akhirnya kita sepakat dan laporan kami diterima secara resmi Wanda Hara alias Irwansyah beserta gengnya," ujar Muhammad Rizky Abdullah dijumpai di Bareskrim Polri, Rabu (27/7/2024).

Dalam laporannya, pelapor juga menyinggung soal kehadiran Wanda Hara di kajian tersebut yang tak datang sendiri melainkan bersama beberapa rekannya seperti Nagita Slavina, Shandy Purnamasari, dan yang lainnya.

"Jadi gini, Irwansyah atau Wanda Hara ini memakai busana muslim atau pakai cadar ini, pasti dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya dan Wanda Hara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang yang mana kita tahu semua, banyak artis di sana," sambungnya.

Sehingga, pelapor menyampaikan kepada penyidik agar rekan-rekan Wanda Hara turut diperiksa dan dimintai keterangan agar diketahui kronologi yang sebenarnya dalam peristiwa tersebut.

"Yang mana kita sudah tahu semua, banyak artis juga di sana. Nah kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasanya yang hadir, rombongan mereka harus turut diperiksa karena bisa jadi Wanda Hara memakai seperti itu apakah disuruh oleh salah satu artis tersebut, atau memang keinginan sendiri atau memang seperti apa,"

"Contoh ada Nagita Slavina, Syahnaz Adik Raffi Ahmad, lalu ada Shandy Purnamasari istrinya mas Juragan 99 dan lain lain," ungkapnya.