HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |05:05 WIB
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ada banyak peluang yang bisa didapatkan seseorang melalui media sosial, termasuk menjadi seorang konten kreator. Kesempatan itu pula yang diambil oleh Michael Sefrico, seorang pria yang cukup aktif membuat konten seputar teknologi di TikTok dan berhasil mendapat banyak penghargaan.

Hampir sama dengan konten kreator sukses lainnya, Michael Sefrico juga menjadi salah satu orang yang berhasil bangkit usai terkena dampak dari pandemi. Peruntungannya sebagai konten kreator muncul setelah sebelumnya dia memilih untuk menjalani karier sebagai freelancer fotografi.

Awalnya, Sefrico mencoba menjadi konten kreator di Instagram dan YouTube. Namun pada akhirnya, dia memutuskan konsisten menjalani karir tersebut di TikTok.

Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan (Foto: Ist)


“Saya mengadaptasi beberapa konten kreator gadget yang sukses, akhirnya saya termotivasi untuk mencoba menjadi salah satu dari mereka melalui TikTok,” ungkap Michael Sefrico.

Perjalanan karier Michael Sefrico di platform TikTok bisa dikatakan cukup pesat. Akunnya yang bernama @sefricotechno bakan berhasil mendapat ratusan ribu followers dalam waktu singkat.

“Di bulan pertama, saya mendapatkan 10k followers pertama saya, dan 100k followers di bulan kedua. Sampai saat ini akun Tiktok saya @sefricotechno sudah memiliki hampir 600k followers,” tambahnya.

Hal tersebut juga membuatnya semakin rajin untuk berbagi konten informatif seputar gadget, hingga membuatnya berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Termasuk mendapatkan awards sebagai The New Rising Stars di ajang Tiktok Award Summit 2023, spesifik di kategori elektronik.

Hal tu pula yang membuat Michael Sefrico menggunakan platform miliknya untuk menjalankan aktivitas sebagai affiliate marketing.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
