Sandra Dewi Rehat Usai Suami jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Timah

Sandra Dewi Rehat Usai Suami jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Timah (Foto: IG Sandra Dewi)

JAKARTA - Sandra Dewi disebut memilih rehat dari aktivitas sehari-harinya, pasca sang suami, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah.

Menurut kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, Sandra Dewi saat ini tengah menenangkan diri.

"Sekarang beliau (Sandra Dewi) menenangkan diri dulu," kata Harris Arthur Hedar, saat dihubungi awak media, Selasa (23/7/2024).

Sandra Dewi (IG)

Harris menambah, bahwa alasan Sandra Dewi rehat dikarenakan ia ingin menunggu hasil putusan sidang dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenai dugaan korupsi timah tersebut.

"(Sandra Dewi) Menunggu sampai putusan PN terkait HM. Jadi beliau belum melakukan kegiatan sementara ini," tambah Harris Arthur Hedar.

Sebelumnya, Sandra Dewi juga sudah dua diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang dilakukan Harvey Moeis. Sehingga dengan terseretnya itu lah, Sandra Dewi merasa aktivitasnya jadi ikut terhambat.

"Kasus ini menghambat aktivitas beliau, pasti konsentrasi beliau terpecahkan," ungkap Harris Arthur di kawasan Kebon Jeruk belum lama ini.

Namun, Harris juga menegaskan kalau hubungan rumah tangga Harvey Moeis dan Sandra Dewi baik-baik saja dan harmonis.

"Hubungan sangat baik dan tetap harmonis," tegas Harris Arthur.