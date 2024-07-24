Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Rehat Usai Suami jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Timah 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |16:43 WIB
Sandra Dewi Rehat Usai Suami jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Timah 
Sandra Dewi Rehat Usai Suami jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Timah (Foto: IG Sandra Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi disebut memilih rehat dari aktivitas sehari-harinya, pasca sang suami, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah. 

Menurut kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, Sandra Dewi saat ini tengah menenangkan diri. 

"Sekarang beliau (Sandra Dewi) menenangkan diri dulu," kata Harris Arthur Hedar, saat dihubungi awak media, Selasa (23/7/2024).

Sandra Dewi (IG)
Sandra Dewi (IG)

Harris menambah, bahwa alasan Sandra Dewi rehat dikarenakan ia ingin menunggu hasil putusan sidang dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenai dugaan korupsi timah tersebut. 

"(Sandra Dewi) Menunggu sampai putusan PN terkait HM. Jadi beliau belum melakukan kegiatan sementara ini," tambah Harris Arthur Hedar.

Sebelumnya, Sandra Dewi juga sudah dua diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang dilakukan Harvey Moeis. Sehingga dengan terseretnya itu lah, Sandra Dewi merasa aktivitasnya jadi ikut terhambat. 

"Kasus ini menghambat aktivitas beliau, pasti konsentrasi beliau terpecahkan," ungkap Harris Arthur di kawasan Kebon Jeruk belum lama ini.

Namun, Harris juga menegaskan kalau hubungan rumah tangga Harvey Moeis dan Sandra Dewi baik-baik saja dan harmonis.

"Hubungan sangat baik dan tetap harmonis," tegas Harris Arthur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/483/3079039/sandra_dewi-dVtz_large.jpg
Sandra Dewi Sempat Alami Wasir Stadium 4, Simak Penanganan dan Tips Penyembuhannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061706/sandra_dewi-bKNP_large.jpg
Sandra Dewi Pakai Kalung dan Anting Nyaris Rp60 Juta, Netizen: Dari Timah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049631/sandra_dewi-Mebq_large.jpg
Dari Hermes hingga Chanel, Ini 6 Tas Mewah Palsu Milik Sandra Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049511/sandra_dewi_dan_harvey_moeis-Vg1Q_large.jpg
Adik Sandra Dewi Diduga Ikut Terima Uang Korupsi Kasus Timah Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049367/sandra_dewi_dan_harvey_moeis-0I58_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Dapat Transferan Rp3,1 Miliar dari Kasus Korupsi Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046576/daniel_mananta-ECS4_large.jpg
Sandra Dewi Ulang Tahun ke-41, Daniel Mananta: Aku di Sini Untukmu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement