HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

88 Tas Branded Disita Penyidik Terkait Kasus Korupsi Timah, Sandra Dewi Keberatan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |09:36 WIB
88 Tas Branded Disita Penyidik Terkait Kasus Korupsi Timah, Sandra Dewi Keberatan
88 Tas Branded Disita Penyidik Terkait Kasus Korupsi Timah, Sandra Dewi Keberatan (Foto: Instagram/sandardewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi tak terima 88 tas branded miliknya ikut disita Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi timah yang menimpa sang suami, Harvey Moeis. Diketahui tas tersebut telah udah diserahkan Kejagung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama berkas dan tersangka Harvey Moeis untuk didakwa ke pengadilan.

Menurut kuasa hukum Harvey, Harris Arthur Hedar, puluhan tas branded milik Sandra Dewi dibeli dengan hasil keringatnya sendiri. Bukan dari hasil uang korupsi.

"Tas-tas juga, kalau saya enggak salah ada 88 tas branded. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD yang telah diklarifikasi oleh penyidik," kata Harris Arthur Haedar di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

88 Tas Branded Disita Penyidik Terkait Kasus Korupsi Timah, Sandra Dewi Keberatan (Foto: MPI)


Hal itu jelas membuat Sandra Dewi mengaku keberatan apabila 88 tas brandednya disita oleh Kejagung. Namun, ibu dua anak itu tetap memilih untuk bersikap kooperatif dan bersedia membuktikan bahwa tas tersebut tak ada sangkut pautnya dengan kasus hukum yang menimpa sang suami.

"Pastinya beliau (Sandra Dewi) keberatan (tasnya ikut disita), tapi karena beliau kooperatif, beliau bilang nggak apa-apa, kita buktikan di pengadilan. Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak," ujar Harris Arthur.

Sementara itu, penyidik Kejagung juga sudah menyita mobil Mini Cooper milik tersangka Harvey Moeis (HM) sebagai barang bukti kasus korupsi timah. Akan tetapi, mobil itu diklaim bukan milik Sandra Dewi.

"Duit itu berada di rekening Pak HM, tapi kita harus buktikan dahulu (uang itu hasil kejahatan ataukah bukan) di pengadilan sama-sama. Semua mobil tidak ada atas nama ibu Sandra Dewi, cuma itu memang pemberian dari Pak HM," imbuhnya.

(van)

