Adik Sandra Dewi Diduga Ikut Terima Uang Korupsi Kasus Timah Harvey Moeis

JAKARTA - Bukan hanya Sandra Dewi yang diduga menerima uang korupsi kasus timah yang diduga dilakukan oleh suaminya, Harvey Moeis. Sang adik juga disebut-sebut ikut mendapatkan uang yang di transfer ke rekeningnya sebesar Rp200 juta.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi di PT Timah. Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu, 14 Agustus 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jaksa Penuntut Umum membeberkan bukti transferan atas nama Kartika Dewi, yang merupakan adik kandung Sandra serta Mira Moeis.

Adik Sandra Dewi Diduga Ikut Terima Uang Korupsi Kasus Timah Harvey Moeis (Foto: Instagram/sandradewi88)



"Mentransfer sejumlah uang ke saudara-saudaranya sebagai hadiah atau kado antara lain Mira Moeis sebesar Rp 200.000.000 dan Kartika Dewi sebesar Rp 200.000.000," ujar Jaksa di ruang sidang.



Sementara itu, Sandra Dewi selaku istri Harvey juga menerima transferan uang sebesar Rp3,1 miliar. Bahkan dari total uang korupsi sebesar Rp 420 miliar tersebut, Harvey sempat membeli sejumlah aset mulai dari sewa rumah mewah di Malvern Oasis, Melbourne, Australia, mobil mewah, tas branded, perhiasan hingga logam mulia.





"Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis, pada rekening bank atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp3,1 miliar," jelasnya.

(van)