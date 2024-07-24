Edward Akbar Kaget Digugat Cerai dan Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil oleh Kimberly Ryder

JAKARTA - Edward Akbar buka suara terkait permasalahan rumah tangganya dengan Kimberly Ryder. Diketahui, selain digugat cerai oleh Kimberly Ryder, Edward juga dilaporkan oleh sang istri ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penggelapan mobil.



Kim resmi menggugat cerai Edward ke PA Jakpus pada 12 Juli 2024. Sementara laporan pidananya terkait kasus penggelapan dilayangkan pada 27 Juni lalu.



"Saya sendiri pun kaget jujur, tiba-tiba ada laporan dan gugatan, kaget dengan apa yang terjadi," ujar Edward Akbar sebelum memasuki ruang sidang PA Jakpus hari ini.

Lebih lanjut, Edward mengaku akan mengutamakan kepentingan kedua anaknya di tengah proses sidang cerai tersebut. Dia pun merasa sangat menyayangkan dengan adanya gugatan cerai hingga laporan polisi dari sang istri.



"Dan paling penting adalah, anak-anak, karena saya juga sudah tidak ada kedua orang tua ya," ujarnya.



Edward kemudian mengaku bangga karena dirinya tak pernah berselingkuh dengan wanita manapun terlebih ketika Kim melanjutkan kuliahnya di Inggris.



"Dan saya menyatakan bangga disini saya menyatakan bahwa semenjak menunggu Kim kuliah di Inggris, selama pernikahan, saya tidak pernah mendua atau berselingkuh karena saya hanya mendedikasikan diri saya untuk keluarga dan anak-anak," pungkasnya.

(van)