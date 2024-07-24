Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Kaget Digugat Cerai dan Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil oleh Kimberly Ryder

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |11:04 WIB
Edward Akbar Kaget Digugat Cerai dan Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil oleh Kimberly Ryder
Edward Akbar Kaget Digugat Cerai dan Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil oleh Kimberly Ryder (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Edward Akbar buka suara terkait permasalahan rumah tangganya dengan Kimberly Ryder. Diketahui, selain digugat cerai oleh Kimberly Ryder, Edward juga dilaporkan oleh sang istri ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penggelapan mobil.

Kim resmi menggugat cerai Edward ke PA Jakpus pada 12 Juli 2024. Sementara laporan pidananya terkait kasus penggelapan dilayangkan pada 27 Juni lalu.

"Saya sendiri pun kaget jujur, tiba-tiba ada laporan dan gugatan, kaget dengan apa yang terjadi," ujar Edward Akbar sebelum memasuki ruang sidang PA Jakpus hari ini.

Edward Akbar Kaget Digugat Cerai dan Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil oleh Kimberly Ryder (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


Lebih lanjut, Edward mengaku akan mengutamakan kepentingan kedua anaknya di tengah proses sidang cerai tersebut. Dia pun merasa sangat menyayangkan dengan adanya gugatan cerai hingga laporan polisi dari sang istri.

"Dan paling penting adalah, anak-anak, karena saya juga sudah tidak ada kedua orang tua ya," ujarnya.

Edward kemudian mengaku bangga karena dirinya tak pernah berselingkuh dengan wanita manapun terlebih ketika Kim melanjutkan kuliahnya di Inggris.

"Dan saya menyatakan bangga disini saya menyatakan bahwa semenjak menunggu Kim kuliah di Inggris, selama pernikahan, saya tidak pernah mendua atau berselingkuh karena saya hanya mendedikasikan diri saya untuk keluarga dan anak-anak," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/33/3150741/edward_akbar-kC6L_large.jpg
Edward Akbar Akan Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan Mobil Milik Kimberly Ryder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090878/kimberly_ryder_dan_edward_akbar_resmi_cerai-m5gE_large.jpg
Kimberly Ryder Resmi Bercerai dari Edward Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081046/edward_akbar-ekt5_large.jpg
Bantah Menyekap Kimberly Ryder, Edward Akbar: Saya yang Diselamatkan Pihak Berwajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/33/3080870/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-NPuR_large.jpg
Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/33/3075674/edward_akbar-swQl_large.jpg
Edward Akbar Bantah Tuduhan Sekap Kimberly Ryder dan Anak-Anak: Kebohongan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/33/3070372/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-ek3n_large.jpg
Mertua Bongkar Kelakuan Edward Akbar, Nafkah Rp2 Juta per Bulan hingga Isu KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement