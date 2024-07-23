Kandungan Buah Delima Jadi Resep Awet Muda Rieta Amilia Beta

JAKARTA - Rieta Amilia Beta merupakan seorang publik figur yang dikenal memiliki wajah awet muda. Meski usianya sudah menginjak kepala enam, ibunda dari Nagita Slavina ini tetap memperhatikan kecantikan pada wajahnya hingga membuatnya selalu tampil awet muda.

Sering kali mendapat pertanyaan soal resep awet muda, membuat Rieta pun memilih untuk terjun ke bisnis skincare yang mengedepankan bahan baku alami dengan manfaat maksimal bagi kesehatan kulit. Produknya yang diberi nama Riemataskin bahkan fokus pada kandungan utama ekstrak pomegranate atau buah delima.

Menariknya, Mama Rieta sengaja merilis produk skincare berdasarkan pengalaman pribadinya.



"Saat usia bertambah, saya mulai melihat banyak flek dan kerutan di wajah. Setelah berdiskusi dengan dokter, saya memutuskan untuk membuat produk skincare sendiri. Prosesnya memang tidak sebentar, tapi hasilnya memuaskan. Produk ini lahir dari kebutuhan pribadi saya," ungkap Mama Rieta.

Kandungan Buah Delima Jadi Resep Awet Muda Rieta Amilia Beta (Foto: Ist)



"Produk yang dihasilkan dari pengalaman pribadi pasti akan memberikan hasil yang bisa diandalkan," tambahnya.



Dengan tema 'Timeless Beauty', produk skincare mama Rieta menjanjikan kulit pemakai lebih lembab, glowing, dan sehat.