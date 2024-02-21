Gideon Tengker Bicara Kemungkinan Rieta Amilia dan Nagita Slavina Dijemput Paksa Polisi

JAKARTA - Gideon Tengker selaku pelapor kasus dugaan pemalsuan surat, optimistis jika laporannya akan diusut tuntas pihak penyidik Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Erles Rareral, Gideon bahkan kembali menjalani pemeriksaan tambahan di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa, 20 Februari 2024.

Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1,5 jam, pihak Gideon pun menanggapi sikap acuh para terlapor yang hingga kini belum buka suara atas kasus yang menyeretnya.

BACA JUGA: Gideon Tengker Jalani BAP Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Surat

"Itu hak mereka, tapi kali ini di Polda, siapapun, dipanggil dengan patut tidak hadir tiga kali, akan dijemput. Sekelas Ketua KPK aja dipanggil dan jadi tersangka, apalagi yang lain," ucap Erles Rareral sebagai kuasa hukum.

"Saya sangat apresiasi langkah Polda dalam menangani kasus ini," sambungnya.

Gideon Tengker bicara kemungkinan Rieta Amilia dan Nagita Slavina dijemput paksa polisi (Foto: MPI)





Gideon sendiri merasa tengah memperjuangkan keadilan atas permasalahan dengan keluarganya. Dia bahkan tak masalah jika polisi memenjarakan para terlapor.

"Terbaliknya nanti begini kalau saya berada dipihak yang salah, ngapain saya lapor sama pengacara ke sini. Karena tidak dibuat-buat saya berada di pihak yang benar," ujar Gideon Tengker.

"Harapannya ya mohon doanya agar cepat selesai diproses semuanya sesegera mungkin karena lebih cepat lebih baik," tandasnya.

(van)