Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Menohok Ivan Gunawan Soal Tak Dipilih Buat Gaun Pernikahan Aaliyah Massaid

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:45 WIB
Reaksi Menohok Ivan Gunawan Soal Tak Dipilih Buat Gaun Pernikahan Aaliyah Massaid
Reaksi Menohok Ivan Gunawan Soal Tak Dipilih Buat Gaun Pernikahan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan memberikan reaksi menohok usai diledek lantaran tidak dipilih Aaliyah Massaid untuk merancang gaun pernikahannya dengan Thariq Halilintar. Dengan tegas, Igun pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak ditawari Aaliyah untuk merancang pakaian yang akan digunakannya di pesta pernikahan.

Hal tersebut bahkan diungkapkan Igun dalam acara Pagi Pagi Ambyar baru-baru ini.

"Ditawarin juga kagak," tegas Ivan Gunawan.

Reaksi Menohok Ivan Gunawan Soal Tak Dipilih Buat Gaun Pernikahan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/ivan_gunawan)

Sementara itu, Igun sendiri sudah sempat bertanya pada Reza Artamevia mengapa dirinya tak dilibatkan dalam acara bahagia Aaliyah. Padahal, dirinya sudah bekerja dengan Reza selama 20 tahun, tepatnya sejak Aaliyah baru lahir.

"Eh Reza gue megang elu dari zaman dahulu kala, kok gue nggak dapat bagian sih?," tanya Ivan Gunawan.

"Kan om Igun nya sibuk. Igun kan sibuk, tapi kalau diundang sudah pasti, jadi nggak mungkin terlupakan. Lagi pula beliau ini lagi mempersiapkan Supernova juga," jawab Reza, ibunda Aaliyah Massaid.

Menariknya, beberapa waktu lalu Igun sempat dikabarkan menolak untuk membuat gaun pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar demi menjaga hati Fuji. Namun, tudingan yang dilayangkan oleh fans Fuji tampaknya sama sekali tak terbukti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/194/3033326/fashion_show_ivan_gunawan-BHXG_large.jpg
Anniversary 20 Tahun Jadi Desainer, Ivan Gunawan Gelar Fashion Show Supernova
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/14/620/2471030/ivan-gunawan-fitting-jas-usai-berhasil-diet-persiapan-mau-nikah-Do9WCRX8XK.jpg
Ivan Gunawan Fitting Jas Usai Berhasil Diet, Persiapan Mau Nikah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/04/620/2466164/ivan-gunawan-pertama-kali-gunakan-sabuk-pengaman-tanpa-tambahan-netizen-bangga-4NVJCzO8WR.jpg
Ivan Gunawan Pertama Kali Gunakan Sabuk Pengaman Tanpa Tambahan, Netizen Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178714//baby_arash-21oJ_large.jpg
Gemasnya Baby Arash Main ke Mini Zoo, Momen Belajar Motorik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212//nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement