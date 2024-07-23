Reaksi Menohok Ivan Gunawan Soal Tak Dipilih Buat Gaun Pernikahan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Ivan Gunawan memberikan reaksi menohok usai diledek lantaran tidak dipilih Aaliyah Massaid untuk merancang gaun pernikahannya dengan Thariq Halilintar. Dengan tegas, Igun pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak ditawari Aaliyah untuk merancang pakaian yang akan digunakannya di pesta pernikahan.



Hal tersebut bahkan diungkapkan Igun dalam acara Pagi Pagi Ambyar baru-baru ini.

"Ditawarin juga kagak," tegas Ivan Gunawan.

Reaksi Menohok Ivan Gunawan Soal Tak Dipilih Buat Gaun Pernikahan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/ivan_gunawan)

Sementara itu, Igun sendiri sudah sempat bertanya pada Reza Artamevia mengapa dirinya tak dilibatkan dalam acara bahagia Aaliyah. Padahal, dirinya sudah bekerja dengan Reza selama 20 tahun, tepatnya sejak Aaliyah baru lahir.

"Eh Reza gue megang elu dari zaman dahulu kala, kok gue nggak dapat bagian sih?," tanya Ivan Gunawan.

"Kan om Igun nya sibuk. Igun kan sibuk, tapi kalau diundang sudah pasti, jadi nggak mungkin terlupakan. Lagi pula beliau ini lagi mempersiapkan Supernova juga," jawab Reza, ibunda Aaliyah Massaid.

Menariknya, beberapa waktu lalu Igun sempat dikabarkan menolak untuk membuat gaun pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar demi menjaga hati Fuji. Namun, tudingan yang dilayangkan oleh fans Fuji tampaknya sama sekali tak terbukti.