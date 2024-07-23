7 Pasangan Artis Indonesia yang Terpisahkan oleh Maut

JAKARTA - Setiap pasangan suami istri pasti memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Bahkan tak sedikit yang berharap bisa menua bersama dengan pasangan masing-masing.

Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri bisa mengalami hal tersebut. Harapan untuk bisa hidup lebih lama bersama pasangan, nyatanya tidak bisa diwujudkan lantaran takdir Tuhan menunjukkan kenyataan berbeda, termasuk untuk beberapa artis berikut ini.

Pasangan Artis Indonesia yang Terpisahkan oleh Maut

1. Widyawati dan Sophan Sophiaan

36 tahun menikah, nyatanya mautlah yang membuat Widyawati dan Sophan Sophiaan harus berpisah. Diketahui, Sophan Sophiaan meninggal dunia pada 2008.

Meski sudah wafat kurang lebih 16 tahun lalu, hingga kini Widyawati masih menjaga cintanya untuk sang suami. Sebab, dirinya memilih untuk tidak lagi menikah.

2. Angelina Sondakh dan Adjie Massaid

Angelina Sondakh dan Adjie Massaid resmi menikah pada 2009 dan dikaruniai buah hati bernama Keanu Massaid di 2009. Sayangnya, dua tahun setelah pernikahan mereka, Adjie Massaid meninggal dunia lantaran mengalami serangan jantung.

Kenyataan bahwa Adjie harus meninggalkan dunia untuk selamanya hingga kini masih menyisakan kesedihan dibenak Angie.

3. Teddy Syach dan Rina Gunawan

Rumah tangga Teddy Syach dan Rina Gunawan telah berjalan selama 22 tahun sebelum akhirnya dipisahkan oleh maut. Diketahui pada 2 Maret 2021, Rina Gunawan meninggal dunia usai berjuang melawan Covid-19.

Meski begitu, hingga kini Teddy tak pernah lupa dengan sosok Rina. Bahkan meski telah menikah lagi, potret Rina masih tetap terpajang di kediamannya.

4. Ifan Seventeen dan Dylan Sahara

Tragedi tsunami banten di Desember 2018, membuat Ifan Seventeen kehilangan istri tercintanya, Dylan Sahara. Diketahui, Dylan menjadi satu dari sekian banyak korban, termasuk para personel band 'Seventeen' yang meninggal dunia akibat tsunami di kawasan Banten.

Walaupun sudah menikah lagi dengan Citra Monica, Ifan masih sering mengunjungi makam Dylan. Bahkan dia juga sering mengajak Citra ke makam Dylan serta mengunjungi keluarga Dylan.