HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia yang Jalani Operasi Plastik di Korea Selatan pada 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:17 WIB
5 Artis Indonesia yang Jalani Operasi Plastik di Korea Selatan pada 2024
5 Artis Indonesia yang Jalani Operasi Plastik di Korea Selatan pada 2024 (Foto: Instagram/mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Setiap orang memiliki keinginan untuk selalu terlihat menarik di hadapan banyak orang. Tak terkecuali para artis, yang kerap menjadi pusat perhatian.

Hal itu membuat sejumlah artis di Indonesia tak hanya rutin menggunakan skincare dan menjalani perawatan wajah. Beberapa diantara mereka bahkan sampai merogoh kocek fantastis untuk memperindah wajah dengan operasi plastik.

Tak sedikit artis yang melakukan hal tersebut dengan berbagai macam alasan. Umumnya, Korea Selatan menjadi tujuan mereka melakukan operasi plastik, lantaran ada banyak klinik berkualitas dengan teknologi yang cukup canggih.

Inilah deretan artis yang menjalani operasi plastik di Korea Selatan tahun 2024

1. Angel Karamoy

5 Artis Indonesia yang Jalani Operasi Plastik di Korea Selatan pada 2024 (Foto: Instagram/realangelkaramoy)


Pada April lalu, Angel Karamoy menjalani operasi plastik di negeri gingseng Korea. Artis berusia 37 tahun ini bahkan menjalani prosedur tersebut untuk memperbaiki struktur pada hidungnya.

Tak hanya memperbaiki tulang hidung saja, ia juga menjalani prosedur face contour serta endotine forehead lift.

2. Lucinta Luna

5 Artis Indonesia yang Jalani Operasi Plastik di Korea Selatan pada 2024 (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)


Lucinta Luna adalah salah satu selebriti Indonesia yang sering melakukan berbagai prosedur operasi plastik. Pada Mei lalu, bintang film Bridezilla ini kembali menjalani operasi pada wajahnya.

Melalui unggahan di Instagramnya, Lucinta terlihat membagikan unggahan saat sedang menjalani prosedur Stem Cell Facelift.

3. Sarwendah

5 Artis Indonesia yang Jalani Operasi Plastik di Korea Selatan pada 2024 (Foto: Instagram/sarwendah29)


Pada akhir Juni, Sarwendah baru saja menjalani operasi plastik untuk wajahnya di Korea Selatan. Ibu tiga anak ini bahkan melakukan operasi plastik pada kantung matanya.

Bukan tanpa alasan, pasalnya istri Ruben Onsu ini merasa bagian kantung matanya terlihat celong dan menghitam. Bahkan dia sulit menutupi hal tersebut dengan make up.


 

 

