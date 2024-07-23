6 Artis yang Laporkan Suami ke Polisi, Terbaru Kimberly Ryder

JAKARTA - Ada enam artis yang memilih untuk melaporkan suaminya ke polisi. Beberapa diantaranya sengaja melayangkan laporan usai mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Akan tetapi, ada pula artis yang melaporkan suaminya lantaran kasus lain. Mulai dari dugaan perselingkuhan dan pemalsuan tanda tangan, hingga kasus penggelapan.

Artis yang Laporkan Suami ke Polisi

1. Venna Melinda

Baru 10 bulan menikah, Venna Melinda melaporkan Ferry Irawan yang kala itu berstatus sebagai suaminya ke Polres Kediri Kota sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Pasalnya pada 8 Januari 2023, Venna mengaku mengalami tindak KDRT yang dilakukan oleh Ferry di salah satu hotel kawasan Kediri.

Tak lama setelah kejadian tersebut, Ferry pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Di tengah permasalahan itu, Venna pun melayangkan gugatan cerainya.

2. Cici Paramida

Pada 2009, pedangdut Cici Paramida melaporkan suaminya, Raden Akhmad Suhaebi atas kasus KDRT yang menimpanya. Kekerasan tersebut dialami pelantun 'Wulan Merindu' ini usai dirinya memergoki sang suami bersama wanita lain di dalam mobil.

Akibatnya, Cici yang menghadang mobil suaminya langsung ditabrak hingga terseret sejauh 3 meter. Tak lama setelah melaporkan sang suami, Cici pun memilih untuk bercerai meski pernikahannya baru berjalan 3 bulan.

3. Nindy Ayunda

Penyanyi Nindy Ayunda juga melaporkan suaminya, Askara Parasady Harsono atas kasus KDRT pada Desember 2020. Selang dua bulan setelahnya, yakni pada Februari 2021, Aska pun ditetapkan sebagai tersangka.

Nindy sendiri mengaku mengalami KDRT fisik dan verbal dari sang suami. Tak lama, dia pun mengajukan gugatan cerai dan resmi menjanda sejak 6 Mei 2021.