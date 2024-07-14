Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia yang Pernah dan Masih Berkarier Sebagai Anggota TNI

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |20:45 WIB
5 Artis Indonesia yang Pernah dan Masih Berkarier Sebagai Anggota TNI
5 Artis Indonesia yang Pernah dan Masih Berkarier Sebagai Anggota TNI (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis ternama Indonesia ternyata memiliki latar belakang mengejutkan sebelum meraih ketenaran di dunia hiburan. Jarang diketahui publik, rupanya para artis ini pernah mengabdi untuk negara sebagai anggota TNI.

Tak hanya penampilan mereka saja yang mirip dengan abdi negara. Ternyata para artis ini benar-benar pernah bekerja di dunia militer Tanah Air.

Berikut deretan artis yang pernah menjadi bagian dari TNI :

1. Tessy Srimulat


Tessy Srimulat memiliki nama asli Kabul Basuki. Sosoknya sendiri dikenal sebagai komedian legendaris dari grup Srimulat.

Sebelum menjadi pelawak, Tessy merupakan anggota KKO TNI Angkatan Laut (sekarang Korps Marinir) dan tergabung dalam operasi pembebasan Irian Barat pada 1961-1963. Tessy bergabung dengan anggota pelawak legendaris Srimulat pada 1979.

2. Triman Srimulat

Triman merupakan satu dari sekian banyak anggota grup lawak Srimulat yang juga memiliki sejarah panjang dengan TNI. Ia dikenal karena sering melontarkan kata "Bambang" dalam penampilannya. 

Diketahui, Triman pernah mengabdi sebagai TNI Angkatan Darat sebelum ambil bagian di dunia hiburan.

3. Kaharuddin Syah


Kaharuddin Syah

Kaharuddin Syah merupakan seorang aktor senior yang dikenal lewat perannya dalam film Janur Kuning (1979). Dalam film tersebut, Kaharuddin Syah didapuk untuk memerankan tokoh Soeharto berkat kharismanya yang masih tampak sebagai seorang prajurit.

 

Halaman:
1 2
