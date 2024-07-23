Kisruh Wanda Hara di Kajian Hanan Attaki, Nagita Slavina: Pembelajaran Hidup yang Sangat Berharga

JAKARTA - Wanda Hara akhirnya meminta maaf kepada publik karena datang ke kajian Ustadz Hanan Attaki mengenakan cadar. Melalui akun Instagramnya, @wanda_haraa, dia mengaku menyesali perbuatannya. Dia menyadari perbuatannya itu menyinggung perasaan banyak pihak khususnya umat muslim.

"Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaki kemarin atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak," ujar Wanda Hara.

Kisruh Wanda Hara, Nagita Slavina : Pembelajaran Hidup yang Sangat Berharga

Lebih lanjut Wanda juga mengakui kesalahan ini terjadi karena ilmu agamanya yang belum cukup. Dia pun menganggap masalah ini menjadi teguran Tuhan untuk kehidupannya.

"Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa karena kejadian ini, terimakasih sudah mengingatkan saya, tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak," ungkapnya.

Akun Instagram milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun membagikan video saat Nagita, Shandy Purnamasari, dan beberapa rekan lainnya yang tampak menenangkan Wanda Hara yang menunduk dan menangis.