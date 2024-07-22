Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ustaz Hanan Attaki Respons Permintaan Maaf Wanda Hara: Nggak Ada Manusia Sempurna

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |20:46 WIB
Ustaz Hanan Attaki Respons Permintaan Maaf Wanda Hara: Nggak Ada Manusia Sempurna
Ustaz Hanan Attaki Respons Permintaan Maaf Wanda Hara: Nggak Ada Manusia Sempurna (Foto: Instagram/hanan_attaki)
A
A
A

JAKARTAWanda Hara meminta maaf usai memakai hijab dan cadar di acara kajian Ustaz Hanan Attaki. Tak hanya meminta maaf kepada publik, Wanda juga memohon maaf pada Ustaz Hanan Attaki yang membina kajian tersebut.

Kemunculan video Wanda Hara sontak direspons oleh Ustaz Hanan Attaki. Bahkan dia menerima permohonan maaf tersebut dan meminta Wanda menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

“Iya @wanda_haraa, semoga ke depannya bisa jadi lebih baik lagi,” tulis Hanan Attaki.

Sebelumnya, Ustaz Hanan Attaki juga terseret komentar pedas warganet karena dianggap tak menegur Wanda Hara. Akan tetapi, pihak panitia acara kajian tersebut buka suara dan menegaskan bahwa mereka tak mengetahui jika sosok Wanda Hara yang mengenakan cadar adalah seorang laki-laki.

Ustaz Hanan Attaki Respons Permintaan Maaf Wanda Hara: Nggak Ada Manusia Sempurna (Foto: Instagram/wanda_haraa)


Hanan Attaki berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk Wanda dan ia bisa memperbaiki dirinya dan kembali ke jalan yang benar.

“Nggak ada manusia sempurna. Nggak ada yang luput dari khilaf. Yang terpenting terus belajar,” ungkap Hanan Attaki.

“Semoga ini jadi jalan buat Wanda untuk terus belajar memperbaiki diri dan menempuh jalan kepada Allah,” tambahnya.

 

