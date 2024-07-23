Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Usai Single Emily, Float Siapkan Album

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |00:02 WIB
Usai Single Emily, Float Siapkan Album
Usai Single Emily, Float Siapkan Album
A
A
A

JAKARTA - Band Float kembali hadir di belantika musik Indonesia. Band yang digawangi oleh Hotma Roni Simamora, David Qlintang, Binsar Tobing dan Timur Segara telah menghadirkan single Emily.

Lagu ini, yang sempat hilang dalam proses kreatif beberapa tahun lalu, kini ditemukan kembali dan siap menyapa floatmates (sebutan untuk penggemar Float). "Emily" bukan sekadar lagu, melainkan sebuah kode untuk perubahan, sebuah tema yang begitu dekat dengan perjalanan Float selama 20 tahun. Liriknya yang puitis dan melodi yang menghanyutkan mengajak pendengar untuk merangkul ketidakpastian hidup dengan tangan terbuka.

20 Tahun Bermusik, Band Float Rilis Single Emily
20 Tahun Bermusik, Band Float Rilis Single Emily

“Emily adalah refleksi perjalanan kami. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti dan kekal, harus dirangkul,” ujar Hotma "Meng" Roni Simamora, vokalis Float.

Tak berhenti di single Emily, Float juga berencana mempersiapkan album. Album ini yang diprediksi akan berisi 10 lagu merupakan sebuah pertanda eksistensi Float di industri musik.

“Untuk kita berempat, album sesuatu yang harus dilakukan. Jika pelukis punya pameran, kita musisi harus punya album. Saat ini, sudah rekaman untuk lagu kelima,” ucap Hotma "Meng" Roni Simamora kepada Okezone.

“Kita juga diteror terus sama fans, karena sudah lama janji,” sambungnya.

Float, band yang telah meraih penghargaan bergengsi seperti Abhinaya Trophy dan MTV Indonesian Movie Awards, kembali dengan karya terbaru mereka. Selama 20 tahun berkarya, Float juga memberikan kontribusi dalam perfilman. Selain itu, melalui acara Float2Nature di mana Float mengadakan konser intimnya di tempat-tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata, Float ikut berkontribusi dalam pariwisata nasional.

 

