Kim Taehyung Alias V BTS Posting Makanan Pro Israel, Banyak Fans Unfollow

SEOUL - Kim Taehyung alias V BTS masih jadi perbincangan hangat usai dirinya memposting foto kentang goreng dari restoran pro Israel. Hal ini membuat warganet hingga para fans geram usai kejadian itu.

Imbas hal ini, followers Instagram akun V BTS, @vhs, turun hingga ratusan ribu pengikut. Dari unggahan akun X, @bitiesfess, pengikut akun V BTS yang semula 65,8 juta pengikut kini menjadi 65,7 juta pengikut.

“Followers-nya udah mulai turun, untuk yang belum unfollow, ayo di-unfollow sebagai bentuk rasa sayang kita ke Tae biar dia paham betapa pentingnya tau dan aware tentang isu ini,” tulis akun itu.

Turunnya pengikut followers Kim Taehyung alias V BTS ini membuat warganet puas. Mereka menganggap ini merupakan teguran untuk V imbas ulahnya memposting foto makanan pro Israel ini.

Namun, adapula warganet yang menyayangkan V baru kehilangan 100 ribu pengikut. Warganet menganggap V BTS harusnya bisa kehilangan lebih banyak pengikut untuk efek jera.

“Jangan standar ganda yuk,” kata akun @al*******.