Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Taehyung Alias V BTS Posting Makanan Pro Israel, Banyak Fans Unfollow

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |07:15 WIB
Kim Taehyung Alias V BTS Posting Makanan Pro Israel, Banyak Fans Unfollow
Kim Taehyung Alias V BTS Posting Makanan Pro Israel, Banyak Fans Unfollow (Foto: IG V BTS)
A
A
A

SEOUL - Kim Taehyung alias V BTS  masih jadi perbincangan hangat usai dirinya memposting foto kentang goreng dari restoran pro Israel. Hal ini membuat warganet hingga para fans geram usai kejadian itu.

Imbas hal ini, followers Instagram akun V BTS, @vhs, turun hingga ratusan ribu pengikut. Dari unggahan akun X, @bitiesfess, pengikut akun V BTS yang semula 65,8 juta pengikut kini menjadi 65,7 juta pengikut. 

Kim Taehyung Alias V BTS Posting Makanan Pro Israel, Banyak Fans Unfollow
Kim Taehyung Alias V BTS Posting Makanan Pro Israel, Banyak Fans Unfollow

“Followers-nya udah mulai turun, untuk yang belum unfollow, ayo di-unfollow sebagai bentuk rasa sayang kita ke Tae biar dia paham betapa pentingnya tau dan aware tentang isu ini,” tulis akun itu.

Turunnya pengikut followers Kim Taehyung alias V BTS ini membuat warganet puas. Mereka menganggap ini merupakan teguran untuk V imbas ulahnya memposting foto makanan pro Israel ini.

Namun, adapula warganet yang menyayangkan V baru kehilangan 100 ribu pengikut. Warganet menganggap V BTS harusnya bisa kehilangan lebih banyak pengikut untuk efek jera.

“Jangan standar ganda yuk,” kata akun @al*******.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180217//cbx_exo-I6CH_large.jpg
Demi Comeback EXO, CBX Berusaha Rayu SM Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/205/3179970//bts_tur-hq3J_large.JPG
BigHit Tanggapi Rumor BTS Bakal Gelar 65 Konser Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178397//jackson_wang-JtF0_large.jpg
Viral, Momen Jackson Wang Dicium Fans Pria Berbadan Kekar di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176140//jisoo_blackpink-NR6V_large.jpg
Lagu Baru Jisoo BLACKPINK Dirujak Netizen, Zayn Malik Dinilai Salah Pilih Rekan Duet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/205/3175205//jisoo_blackpink-rwsR_large.jpg
Fix! Jisoo BLACKPINK Duet dengan Zayn Malik dalam Lagu Eyes Closed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174977//g_dragon-pn5H_large.jpg
Konser Formula 1 G-Dragon di Singapura Disesaki 65.000 Penonton
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement