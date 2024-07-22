Shahnaz Mariela Soehartono Ungkap Perjalanan Titik Terendah Hidup Lewat Buku

JAKARTA - Presenter Shahnaz Mariela Soehartono mencoba jujur lewat buku yang ia tulis, berjudul Finding The Light In Me. Lewat buku, Shahnaz mengungkap kejujuran dalam dirinya untuk mencari jati diri.

“Jadi ‘Finding The Light In Me’ menceritakan bagaimana saya menemukan diri saya,” kata Shahnaz dalam siaran persnya, Senin (22/7/2024).

Melalui buku yang ini diterbitkan oleh Studio Geometry. Shahnaz menyadari pentingnya memperlambat langkah dalam upaya melihat ke dalam diri untuk mendengarkan tubuh saat masuk usia 30-an.

Sekalipun upaya mendengarkan diri terlihat mudah, namun ia menilai hal itu tidak sesederhana dilakukan. Terutama bagi kondisi hidup yang serba cepat dan cenderung melekat dengan berbagai konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pada buku ini pula, Shahnaz menjabarkan perjalanan menemukan diri sebagai praktik berkelanjutan yang berawal dengan membangun kebiasaan memulai hari dengan penuh kesadaran atau mindfulness.

Beragam aktivitas akan dibahas dalam membangun kebiasaan ini antara lain adalah meditasi, olahraga, memilih konsumsi makanan, melakukan perawatan tubuh, mengatur penampilan, hingga berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater.

“Finding The Light In Me berawal dari perjalanan pribadi saya melalui titik terendah dalam hidup. Di saat itu, saya banyak belajar serta berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater untuk menemukan kedamaian, hingga berkenalan dengan konsep mindfulness,” ungkap Shahnaz menerangkan latar belakang karyanya.