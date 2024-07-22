Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shahnaz Mariela Soehartono Ungkap Perjalanan Titik Terendah Hidup Lewat Buku

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |00:02 WIB
Shahnaz Mariela Soehartono Ungkap Perjalanan Titik Terendah Hidup Lewat Buku
Shahnaz Mariela Soehartono Ungkap Perjalanan Titik Terendah Hidup Lewat Buku (Foto: IG Shahnaz)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Shahnaz Mariela Soehartono mencoba jujur lewat buku yang ia tulis, berjudul Finding The Light In Me. Lewat buku, Shahnaz mengungkap kejujuran dalam dirinya untuk mencari jati diri.

“Jadi ‘Finding The Light In Me’ menceritakan bagaimana saya menemukan diri saya,” kata Shahnaz dalam siaran persnya, Senin (22/7/2024).

Shahnaz Mariela Soehartono
Shahnaz Mariela Soehartono

Melalui buku yang ini diterbitkan oleh Studio Geometry. Shahnaz menyadari pentingnya memperlambat langkah dalam upaya melihat ke dalam diri untuk mendengarkan tubuh saat masuk usia 30-an. 

Sekalipun upaya mendengarkan diri terlihat mudah, namun ia menilai hal itu tidak sesederhana dilakukan. Terutama bagi kondisi hidup yang serba cepat dan cenderung melekat dengan berbagai konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pada buku ini pula, Shahnaz menjabarkan perjalanan menemukan diri sebagai praktik berkelanjutan yang berawal dengan membangun kebiasaan memulai hari dengan penuh kesadaran atau mindfulness.

Beragam aktivitas akan dibahas dalam membangun kebiasaan ini antara lain adalah meditasi, olahraga, memilih konsumsi makanan, melakukan perawatan tubuh, mengatur penampilan, hingga berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater.

“Finding The Light In Me berawal dari perjalanan pribadi saya melalui titik terendah dalam hidup. Di saat itu, saya banyak belajar serta berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater untuk menemukan kedamaian, hingga berkenalan dengan konsep mindfulness,” ungkap Shahnaz menerangkan latar belakang karyanya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement