Biodata dan Agama Wanda Hara, Fashion Stylist yang Ketahuan ikut Kajian Pakai Cadar

JAKARTA - Biodata dan agama Wanda Hara akan dibahas dalam artikel ini. Sebagaimana diketahui, nama Wanda Hara mendadak ramai diperbincangkan lantaran ketahuan mengikuti kajian Ustaz Hanan Attaki.

Memang bukan hal yang aneh apabila seorang Wanda Hara memiliki keinginan untuk mengikuti kajian keagamaan. Namun netizen mendadak emosi lantaran Wanda Hara datang ke kajian dengan mengenakan pakaian muslim wanita yakni gamis berwarna hitam lengkap dengan cadar. Padahal dia diketahui merupakan seorang pria.

Selain itu, salah satu hal yang membuat publik semakin marah lantaran Wanda datang ke kajian dan duduk di shaf atau barisan wanita.

Biodata dan Agama Wanda Hara (Foto: Instagram/wanda_haraa)

Berikut, biodata dan agama Wanda Hara:

Wanda Hara merupakan seorang fashion stylist langganan artis-artis ternama Indonesia. Sebut saja Nagita Slavina, Lyodra, Titi Kamal hingga Luna Maya. Lahir di Medan pada 6 April 1985, Wanda Hara lahir dengan nama asli Irwansyah.

Berjenis kelamin laki-laki dan menganut agama Islam, saat ini Wanda sudah berusia 39 tahun.