Jennifer Coppen Bantah Dali Wassink Kecelakaan Usai Bertengkar Dengannya

JAKARTA - Jennifer Coppen beserta keluarga mengadakan upacara paddle out, untuk melarung abu jenazah Yitta Dali Wassink, besok di Pantai Lembeng, Bali pada hari ini, Minggu (21/7/2024) pukul 16.00 WITA. Sebelumnya jenazah Dali Wassink telah dikremasi pada Jumat, (19/7/2024).

Tampak Jennifer dan keluarganya serta keluarga Dali kompak mengenakan baju berwarna biru yang merupakan warna favorit Dali. Begitu juga masyarakat yang ikut hadir disana, melepas kepergian Dali untuk terakhir kalinya.

Di momen itu, Jennifer menjelaskan beberapa hal yang sempat menjadi perbincangan hangat netizen. Salah satunya berhembusnya isu bahwa Dali mengalami kecelakaan usai bertengkar dengannya. Jennifer pun membantah isu tersebut.

Jennifer mengungkap bahwa di malam itu, Dali justru ingin bertemu dengannya. Dia mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang ke rumah usai berkumpul bersama teman-temannya.

"Banyak berita simpang siur di internet mikirnya Papa Dali itu berpulang dengan keadaan karena minum, atau pulang kecelakaan karena habis berantem sama aku. Aku cuma mau kalian tahu kalau itu nggak benar. Papa Dali itu di jalan pulang mau ketemu aku," ungkap Jennifer Coppen dikutip dari video yang diunggah akun @rumpi_gosip, Senin (22/7/2024).