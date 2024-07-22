Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Bantah Dali Wassink Kecelakaan Usai Bertengkar Dengannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |09:37 WIB
Jennifer Coppen Bantah Dali Wassink Kecelakaan Usai Bertengkar Dengannya
Jennifer Coppen Bantah Dali Wassink Kecelakaan Usai Bertengkar Dengannya (Foto: IG Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen beserta keluarga mengadakan upacara paddle out, untuk melarung abu jenazah Yitta Dali Wassink, besok di Pantai Lembeng, Bali pada hari ini, Minggu (21/7/2024) pukul 16.00 WITA. Sebelumnya jenazah Dali Wassink telah dikremasi pada Jumat, (19/7/2024). 

Tampak Jennifer dan keluarganya serta keluarga Dali kompak mengenakan baju berwarna biru yang merupakan warna favorit Dali. Begitu juga masyarakat yang ikut hadir disana, melepas kepergian Dali untuk terakhir kalinya.

Jennifer Coppen Bantah Dali Wassink Kecelakaan Usai Bertengkar Dengannya
Jennifer Coppen Bantah Dali Wassink Kecelakaan Usai Bertengkar Dengannya

Di momen itu, Jennifer menjelaskan beberapa hal yang sempat menjadi perbincangan hangat netizen. Salah satunya berhembusnya isu bahwa Dali mengalami kecelakaan usai bertengkar dengannya. Jennifer pun membantah isu tersebut.

Jennifer mengungkap bahwa di malam itu, Dali justru ingin bertemu dengannya. Dia mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang ke rumah usai berkumpul bersama teman-temannya.

"Banyak berita simpang siur di internet mikirnya Papa Dali itu berpulang dengan keadaan karena minum, atau pulang kecelakaan karena habis berantem sama aku. Aku cuma mau kalian tahu kalau itu nggak benar. Papa Dali itu di jalan pulang mau ketemu aku," ungkap Jennifer Coppen dikutip dari video yang diunggah akun @rumpi_gosip, Senin (22/7/2024). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166223/jennifer_coppen-Uwsx_large.jpg
Jennifer Coppen Sedih Dituduh Lupakan Dali Wassink demi Justin Hubner: Sakit Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166178/jennifer_coppen_dan_kamari-aE0q_large.jpg
Tak Ada Papa Dali dalam Video Ultah Kamari, Jennifer Coppen Diprotes Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement