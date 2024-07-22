Belum Resmi Cerai, Hwang Jung Eum Pacaran dengan Seorang Pebasket

Hwang Jung Eum pacaran dengan seorang pebasket di tengah proses cerai. (Foto: KBS)

SEOUL - Aktris Hwang Jung Eum dikabarkan berpacaran dengan pebasket ternama Korea Selatan berinisial A. Hal itu pertama kali dipublikasikan Edaily, pada Senin (22/7/2024) waktu setempat.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, Y1 Entertainment. “Hwang Jung Eum dan pebasket itu berpacaran belum lama ini. Saat ini, mereka masih tahap saling mengenal satu sama lain,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (22/7/2024).

Hwang Jung Eum pacaran dengan seorang pebasket di tengah proses cerai. (Foto: SBS)

Seperti diketahui, Hwang Jung Eum menggungat cerai suaminya, Lee Young Don, untuk kedua kalinya, pada 22 Februari 2024. Gugatan itu dilayangkan sang aktris setelah suaminya ketahuan berselingkuh.

“Setelah banyak pertimbangan, Hwang Jung Eum tak lagi bisa mempertahankan pernikahannya dan memutuskan untuk menggugat cerai,” ujar kuasa hukum sang aktris dikutip dari Allkpop, pada 23 Februari silam.

Hwang Jung Eum dan Lee Young Don menikah pada 2016. Sang aktris secara mengejutkan menggugat cerai suaminya pada September 2020, namun memutuskan rujuk pada Juli 2021.