Ayah Singgung Thariq Halilintar Haji Umur 2 Bulan: Itu Gak Main-Main

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |07:17 WIB
Ayah Singgung Thariq Halilintar Haji Umur 2 Bulan: Itu Gak Main-Main
Ayah Singgung Thariq Halilintar Haji Umur 2 Bulan: Itu Gak Main-Main (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Prosesi siraman dan pengajian pasangan selebritis, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid berlangsung khidmat di momen jelang pernikahan mereka. Acara ini juga penuh suasana haru dan turut dihadiri orangtua serta keluarga terdekat.

Di momen ini, ayah Thariq Halilintar, Anofial Asmid juga hadir dan memberikan wejangan manis untuk sang putra. Di tengah momen itu, Anofial juga menyinggung perihal candaan Thariq sudah naik sejak usia 2 bulan.

Thariq Halilintar
Thariq Halilintar

Anofial mengatakan ungkapan Thariq yang sudah pergi ke Tanah Suci sejak usia 2 bulan ini nyata adanya dan tak untuk dipermainkan.

“Itu (naik haji sejak umur 2 bulan) gak main-main gitu. Kita bawa (Thariq) ini memang penuh pengorbanan,” ucap Anofial di kanal YouTube, Thariq Halilintar.

Anofial juga menceritakan secara singkat momen saat Thariq diajak pergi haji oleh mereka. Menurutnya, sang istri, Geni Faruk penuh perjuangan saat membawa sang putra ke Tanah Suci.

Anofial juga mengatakan Thariq adalah satu-satunya dari ke-11 anaknya yang pernah dibawa ke Tanah Suci saat masih bayi.

“Umi bawa Thariq dengan harapan yang besar. Satu-satunya dari 11 anak yang umi bawa ke sana,” jelasnya.

 

