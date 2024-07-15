Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Keanu dan Zahwa Massaid Quality Time Bareng, Banjir Pujian Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:34 WIB
Intip Momen Keanu dan Zahwa Massaid Quality Time Bareng, Banjir Pujian Netizen
Intip Momen Keanu dan Zahwa Massaid Quality Time Bareng, Banjir Pujian Netizen (Foto: Keanu)
JAKARTA - Putra mendiang Adjie Massaid dan Angelina Sondakh, Keanu Massaid kini tengah ramai menjadi sorotan netizen. Mulai beranjak remaja, Keanu mencuri perhatian warganet karena momen keakrabannya dengan dua kakak sambungnya, Zahwa dan Aaliyah Massaid.

Terbaru, Keanu terlihat menghabiskan waktu dengan Zahwa Massaid yang tengah berkunjung ke Indonesia. Diketahui Zahwa menetap di Amerika Serikat dan tinggal jauh dari sanak keluarga.

Intip Momen Keanu dan Zahwa Massaid Quality Time Bareng, Banjir Pujian Netizen
Intip Momen Keanu dan Zahwa Massaid Quality Time Bareng, Banjir Pujian Netizen

Kembalinya sang kakak ke Tanah Air membuat Keanu bahagia dan bisa menghabiskan waktu bersama. Dari postingan Instagram, @keanu_massaid, terlihat remaja 14 tahun ini asyik quality time bareng Zahwa Massaid.

“Quality time,” tulis Keanu.

Postingan itu memerlihatkan Keanu dan Zahwa yang asyik jalan berdua dan berfoto box bersama. Keduanya nampak kompak berpose dan menunjukan keakraban mereka.

Terlihat ekspresi bahagia juga terpancar dari wajah Keanu dan Zahwa yang telah lama tak berjumpa.

Dari Insta Story Keanu, ia juga sempat berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Terlihat mereka jalan bersama dan menghabiskan waktu akhir pekan.

 

