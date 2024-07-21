Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Keracunan Makanan hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |09:45 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis mengunggah potret dirinya yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan yang sudah dipasangi infus. Rupanya, mantan istri Teuku Ryan itu mengungkap bahwa dirinya mengalami keracunan makanan.

Dalam unggahannya, Ricis tampak mengunggah potret dirinya di atas ranjang rumah sakit dengan wajah yang ditutupi dengan masker. Sementara tangannya yang tidak terpasang infus tampak mengacungi jempol, mengirimkan sinyal bahwa dirinya baik-baik saja.

"Im okey. Cuma keracunan makanan," ungkap Ria Ricis dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @riaricis1795, Minggu (21/7/2024).

Melalui unggahan Instagram Story lainnya, Ria Ricis menuliskan pesan kepada putrinya bahwa dirinya harus beristirahat di rumah sakit setelah melalui 'badai kencang'.

"Badainya terlalu kencang, maaf Moana ibu istirahat di sini dulu," ujar Ria Ricis.

Sementara itu, Ricis juga sempat membagikan foto dirinya bersama Moana saat tidur di ranjang rumah sakit. Menariknya, meski tengah sakit, Ricis masih tetap berusaha untuk menyuapi sang putri makan.

"One and Only," tulis Ricis dalam keterangan unggahannya.

 

Halaman:
1 2
