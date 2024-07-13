Ria Ricis Pamer Rumah Baru usai Cerai, Netizen: Wanita Pekerja Keras!

JAKARTA - Ria Ricis memamerkan perkembangan pembangunan rumah barunya di Instagram, pada 11 Juli silam. Dalam foto unggahannya, Ricis berpose di depan rumah yang masih jauh dari kata selesai itu.

“Aku suka kamu cuma 10%. Sisanya, suka banget ????????????????,” katanya sebagai caption unggahan tersebut seperti dikutip pada Sabtu (13/7/2024).

Ria Ricis pamer rumah baru usai cerai. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

Lewat YouTube, Ria Ricis memperlihatkan progress pembangunan rumah barunya. Dia mengaku, merombak rumah lamanya dengan desain yang lebih ‘lucu’.

Sejauh ini, proses pembongkaran dan pembangunan ulang rumah tersebut sudah mencapai 70 persen. Nantinya, rumah itu akan memiliki kolam renang lebih dalam dengan ruang penyimpanan alat selam sendiri.

Selain itu, akan ada kamar anak yang dirancangnya khusus untuk Moana. Dia juga akan merombak total atap rumah serta kamar mandi. “Ini atapnya sudah dilobangi, semuanya mau diganti,” ujarnya.

Ria Ricis enggan memberi gambaran lebih detail terkait pembangunan rumahnya tersebut. Dia ingin, hasil akhir rumah itu nanti menjadi kejutan bagi para penggemarnya.

Ria Ricis memamerkan pembangunan rumah barunya tersebut setelah resmi bercerai dari Teuku Ryan, pada 2 Mei 2024. Dia mengaku, keputusannya merombak total rumah lamanya tersebut termotivasi dari seorang ustadz.

“Kata ustadz, kita harus memulai hidup baru. Kerja! Kerja! Kerja!” katanya menambahkan.