Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor

JAKARTA - Detektif Astral berhasil meraih keuntungan hingga Rp100 juta usai konten horornya yang berjudul 'Melawan Iblis Terkuat di Piramida Antartika' tayang di aplikasi Noice. Menariknya, konten tersebut berhasil meraup keuntungan besar meski baru dua hari tayang secara eksklusif, tepatnya pada 1 Juli 2024.

Sejak awal dirilis, konten spesial ini sudah ditonton oleh lebih dari 6.000 orang. Bahkan untuk pertama kalinya, Detektif Astral menghadirkan video investigasi tanpa sensor.

"Kami pertama kalinya menghadirkan video investigasi tanpa sensor untuk melawan iblis terkuat di Piramida Antartika. Kami mengungkap konspirasi para elite global tentang rekayasa genetika manusia di sana," kata Bou, konten kreator Detektif Astral.

"Sejauh ini respon dari audiens sangat baik dan puas karena banyak hal yang kami hadirkan secara eksplisit, belum pernah ada di konten DA lainnya," sambungnya.

Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor (Foto: Instagram/detektifastral)

Dalam konten berdurasi 2,5 jam ini, Detektif Astral tidak hanya mengungkap rahasia tentang rekayasa genetika manusia di Piramida Antartika. Mereka juga menyajikan persiapan saat hendak berperang besar melawan pasukan Iblis tier 1 di Piramida Antartika, setelah sebelumnya melakukan riset terkait konspirasi yang ada di benua tersebut.

Noice sendiri memberikan dukungan pada konten kreator lokal dengan menyajikan fitur monetisasi. Diketahui, fitur tersebut bisa digunakan oleh para kreator sejak awal melalui skema konten berbayar (VIP episode dan early access) hingga kolaborasi dengan brand atau pengiklan.

"Kesuksesan Detektif Astral diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para konten kreator di Indonesia. Dengan fokus untuk memberikan yang terbaik kepada penggemar, para konten kreator terbukti bisa mendapatkan potensi monetisasi di luar iklan dengan cara menjual konten-konten terbaiknya kepada penggemar loyal mereka," kata Niken Sasmaya, Chief Business Officer (CBO) Noice.