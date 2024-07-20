Besok, Jennifer Coppen Larung Abu Jenazah Dali Wassink di Pantai Lembeng Bali

JAKARTA - Jennifer Coppen masih dalam keadaan berduka setelah wafatnya sang suami Yitta Dali Wassink pada Kamis (18/7/2024).

Lewat Instagram story priadinya, Jennifer Coppen kerap membagikan kenangan bersama mendiang suaminya.

Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Dali Wassink

Ditambah lagi, tepat pada hari ini Sabtu (20/7/2024) Jennifer Coppen tengah berulang tahun ke-23. Ia harus merayakan momen ulang tahunnya itu tanpa sang suami.

Selain itu, Jennifer Coppen juga mengumumkan bahwa pihak keluarga akan mengadakan upacara dayung, untuk melarung abu jenazah Dali Wassink, besok di Pantai Lembeng, Bali pukul 16.00 WITA.

"Untuk menghormati suamiku tercinta Dali kami akan mengadakan upacara dayung pada hari Minggu 21 Juli 2024," tulis Jennifer Coppen di Instagram story @jennifercoppenreal20, Sabtu (20/7/2024).

Upacara tersebut digelar terbuka, Jennifer Coppen mempersilahkan masyarakat datang untuk memberikan penghormatan dan salam terakhir bagi Dali Wassink.

"Silahkan bergabung dengan kami saat kami melepaskan abunya untuk membantunya menyatu dengan alam semesta dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kami. Lokasi: Pantai Lembeng Bali, 16.00 PM," terang Dali Wassink.