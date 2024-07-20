Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siraman Aaliyah Massaid, Pakai 7 Sumber Termasuk Air Zamzam 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |19:35 WIB
Siraman Aaliyah Massaid, Pakai 7 Sumber Termasuk Air Zamzam 
Siraman Aaliyah Massaid, Pakai 7 Sumber Termasuk Air Zamzam (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang menikah, pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid telah menggelar acara pengajian pada Sabtu (20/7/2024) di salah satu hotel di Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Setelah menggelar acara pengajian, acara dilanjutkan dengan prosesi siraman menggunakan adat Jawa.

Siraman Aaliyah Massaid, Pakai 7 Sumber Termasuk Air Zamzam
Siraman Aaliyah Massaid, Pakai 7 Sumber Termasuk Air Zamzam

Sama seperti prosesi siraman pada umumnya, Aaliyah Massaid disiram dengan air dari tujuh sumber dan bunga sri taman.

Adapun air yang digunakan diambil dari tujuh sumber mata air berbeda, salah satunya air zamzam hingga air dari masjid.

"Diawali dengan air tujuh sumber, air tujuh sumber terdiri dari tujuh sumber yang telah diambil keluarga untuk upacara pembersih diri lahir dan batin," ucap MC dikutip dari kanal YouTube Thariq Halilintar, Sabtu (20/7/2024).

"Di antaranya adalah air zamzam, kemudian air sumber dari kediaman ibu, air sumber dari kediaman umi atau nenek dari Aaliyah. Air sumber dari masjid, air sumber dari kediaman Mama Ayang, dan air sumber dari kediaman Mama Ana," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
