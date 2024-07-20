Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arafah Rianti Tak Masalah Jika Dilangkahi Menikah oleh Halda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |19:01 WIB
Arafah Rianti Tak Masalah Jika Dilangkahi Menikah oleh Halda
Arafah Rianti Tak Masalah Jika Dilangkahi Menikah oleh Halda (Foto: IG Arafah)
A
A
A

JAKARTA - Arafah Rianti mengaku tidak masalah jika dilangkahi menikah oleh sang adik, Halda Rianta. Seperti diketahui belakangan Halda tengah dijodohkan dengan penyanyi dangdut Jirayut. 

"Enggak apa-apa (dilangkahin) kalau sama Jirayut mah," ungkap Arafah Rianti saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Halda dan Jirayut
Halda dan Jirayut

Pasalnya, komika asal Depok, Jawa Barat mengaku sudah mengenal Jirayut sebelum dijodoh-jodohkan dengan adiknya.

"Tadinya Jirayut ama aku. Pas dijodohin ama aku, dia emang lembut banget. jadi, nanti kalo si Halda ama jirayut beneran, nanti tukeran liptint jadinya enak," ucap Arafah Rianti seraya tertawa.

Terlebih penyanyi asal Thailand itu memiliki sikap yang baik dan lucu. Oleh sebab itu ia merestui jika benar Halda dan Jirayut akan menikah.

"Cocok, aku restuin," kata Arafah Rianti.

Arafah Rianti juga menanggapi soal Raffi Ahmad yang akan memberikan uang Rp500 juta apabila Halda dan Jirayut menikah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement