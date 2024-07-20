Arafah Rianti Tak Masalah Jika Dilangkahi Menikah oleh Halda

Arafah Rianti Tak Masalah Jika Dilangkahi Menikah oleh Halda (Foto: IG Arafah)

JAKARTA - Arafah Rianti mengaku tidak masalah jika dilangkahi menikah oleh sang adik, Halda Rianta. Seperti diketahui belakangan Halda tengah dijodohkan dengan penyanyi dangdut Jirayut.

"Enggak apa-apa (dilangkahin) kalau sama Jirayut mah," ungkap Arafah Rianti saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Halda dan Jirayut

Pasalnya, komika asal Depok, Jawa Barat mengaku sudah mengenal Jirayut sebelum dijodoh-jodohkan dengan adiknya.

"Tadinya Jirayut ama aku. Pas dijodohin ama aku, dia emang lembut banget. jadi, nanti kalo si Halda ama jirayut beneran, nanti tukeran liptint jadinya enak," ucap Arafah Rianti seraya tertawa.

Terlebih penyanyi asal Thailand itu memiliki sikap yang baik dan lucu. Oleh sebab itu ia merestui jika benar Halda dan Jirayut akan menikah.

"Cocok, aku restuin," kata Arafah Rianti.

Arafah Rianti juga menanggapi soal Raffi Ahmad yang akan memberikan uang Rp500 juta apabila Halda dan Jirayut menikah.