Arafah Rianti Restui Perjodohan Halda dan Jirayut: Cocok

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |14:01 WIB
Arafah Rianti Restui Perjodohan Halda dan Jirayut: Cocok
Arafah Rianti Restui Perjodohan Halda dan Jirayut: Cocok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komika Arafah Rianti merestui perjodohan sang adik Halda Rianta dan penyanyi dangdut Jirayut.

Menurutnya, Jirayut adalah sosok yang lucu sehingga ia bisa cocok dengan kepribadian pria asal Thailand tersebut.

Halda dan Jirayut
Halda dan Jirayut

"Cocok, restuin, seneng sih Halda dijodohin sama Jirayut, karena Jirayut lucu, jadi terhanyut-hanyut sama dia," kata Arafah Rianti saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun, jebolan ajang pencarian bakat komika itu melihat adiknya belum mau berpacaran mengingat usianya yang masih muda. Justru, dirinya khawatir kalau Halda bukan sosok yang baik bagi Jirayut.

Kendati begitu, Arafah tidak bisa memastikan apakah sang adik mau berpacaran dengan Jirayut. Sebab Halda bukan tipe yang ingin berpacaran.

"Nggak tau kalau itu (soal Halda dan Jirayut benar berpacaran), karena gua juga jarang lihat Halda, kayak jarang banget ketemu dia, dan dia emang bukan tipe yang mau pacaran kayaknya," ungkap Arafah Rianti.

Sebagai kakak, Arafah hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Halda dan Jirayut.

"Jadi, yaudah terbaik aja buat Halda ama Jirayut. Jirayutnya soalnya baik, gua takut Haldanya justru yang nggak baik," tambah Arafah sambil tertawa.

 

