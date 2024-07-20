Kiky Saputri Suarakan Keresahan soal SK CPNS, Kemendikbud Langsung Bertindak

JAKARTA - Kiky Saputri tengah menjadi sorotan usai menyampaikan pesan terbuka kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim terkait SK CPNS.

Pesan yang disampaikan Kiky di akun X nya itu ditulisnya usai menerima pesan dari seorang yang mewakili ribuan CPNS Dosen Kemendikbud 2023 yang lolos. Dalam pesannya, orang tersebut meminta tolong kepada Kiky Saputri untuk menyuarakan buruknya birokrasi di Kemendikbud. Rupanya ribuan CPNS yang sudah dinyatakan lulus itu belum menerima kejelasan SK dari Kemendikbud.

Kiky Saputri dan suami (IG)

Sehingga, Kiky pun langsung meminta agar Nadiem Makarim segera memberikan kejelasan mengenai SK kepada para CPNS. Cuitan ini ditulisnya pada tanggal 17 Juli 2024.

"Selamat pagi. Lapor Pak! @nadiemmakarim beserta jajaran di @Kemdikbud_RI @Itjen_Kemdikbud @BKNgoid. Hak SK CPNS Dosen 2023 sampai saat ini belum dikeluarkan, bahkan tidak ada kejelasan jika memang ada penundaan," tulis Kiky Saputri melalui akun X pribadinya @kikysaputrii.

Tak perlu menunggu lama, akun Kemendikbud langsung membalas cuitan itu dengan menjanjikan untuk menyelesaikan SK Pengangkatan CPNS paling lambat akhir Juli 2024.

"Halo, Kak Kiky. Terima kasih atas laporannya. Saat ini, Biro SDM Kemendikbudristek terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses penerbitan SK. Dengan mengedepankan akuntabilitas dan kehati-hatian, saat in sebagian besar dokumen usulan telah diverifikasi dan mendapat persetujuan untuk diproses penerbitan SK-nya. SK Pengangkatan CPNS akan segera disampaikan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing, paling lambat pada akhir Juli 2024, untuk kemudian dapat disampaikan kepada CPNS bersangkutan," balas akun @kemdikbud_RI.

Lalu beberapa jam setelah itu, Kiky mendapat laporan dari beberapa netizen yang memastikan bahwa Kemendikbud telah bergerak untuk menuntaskan permasalahan ini. Meski belum diketahui kapan SK tersebut terbit, netizen itu melaporkan bahwa saat ini telah terbit surat pengantar yang menjadi salah satu berkas yang diperlukan untuk mendapatkan SK tersebut.

"Terimakasih kak kiky sudah memviralkan terkait SK CPNS dosen, alhamdulillah hari ini ada pergerakan sudah terbit surat pengantar tahap 1 dari kementerian ke kampus untuk pembuatan surat pemanggilan selambat2nya tgl 1 agustus. Setelah cuitan twitter kaka sudah ada angin segar untuk kami para calon yang berdampak di situasi ini. Makasih banyak mba kiki, sehat dan bahagia selalu," bunyi pesan dari netizen kepada Kiky Saputri.