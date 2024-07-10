Advertisement
TV SCOOP

Jirayut Sukses Guncang Panggung Indonesian Television Awards 2024 

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |21:43 WIB




JAKARTA - Jirayut sukses membuka ajang penghargaan bergengsi Indonesian Television Awards (ITA) malam ini dengan penampilan enerjiknya. 

Disiarkan secara langsung di RCTI dan GTV pada 10 Juli 2024 di Studio RCTI+, kawasan MNC Studios, Jakarta, acara ini langsung diramaikan dengan kehadiran penyanyi asal Thailand itu yang muncul di atas panggung dengan begitu hebohnya. 

Jirayut muncul mengenakan jaket kuning dengan syal bulu berwarna senada. Jirayut langsung tampil enerjik saat membawakan lagu dari tanah kelahirannya berjudul Sucat Pelat Boog. 

Bukan hanya bernyanyi, Jirayut tampil berjoget ria dengan kompak bersama para dancer yang langsung mengundang tawa penonton. 

Bahkan terlihat Inara Rusli tersenyum semringah begitu menikmati penampilan Jirayut dari kursi penonton. Inara tampak mengabadikan penampilan enerjik itu lewat ponselnya. 

Penampilan Jirayut pun dilanjutkan dengan membawakan lagu I Heart You milik Smash yang semakin memeriahkan suasana.

 

