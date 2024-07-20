Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Ulang Tahun Hari Ini, Penuhi Keinginan Dali Wassink Rayakan di Pantai

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |09:02 WIB
Jennifer Coppen Ulang Tahun Hari Ini, Penuhi Keinginan Dali Wassink Rayakan di Pantai
Jennifer Coppen Ulang Tahun Hari Ini, Penuhi Keinginan Dali Wassink Rayakan di Pantai (Foto: IG Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 pada hari ini, Sabtu (20/7/2024). Hari bahagianya itu tentu terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab di tahun ini, tahun dimana dirinya pertama kali merayakan ulang tahun sebagai seorang ibu, tapi dia harus merayakan dalam suasana berkabung atas kepergian suaminya, Yitta Dali Wassink.

Suami Jennifer Coppen itu diketahui meninggal dunia pada Kamis (18/7/2024) sekitar pukul 02.00 dini hari WITA setelah mengalami kecelakaan tunggal.

Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Dali Wassink
Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Dali Wassink

Menyambut hari ulang tahunnya di tengah suasana duka, Jennifer Coppen mengungkap keinginan untuk merayakannya di pantai bersama putrinya, Kamari. 

Sebab, perayaan ulang tahun Jennifer dengan piknik di pantai bersama adalah keinginan yang pernah diungkapkan oleh Dali Wassink semasa hidupnya. Jennifer pun ingin mewujudkan keinginan itu. 

"Besok kita ke pantai ya rayain ulang tahun aku kayak yang kamu mau kita picnic di pantai yahh sama kamari. Love youuuu," ujar Jennifer Coppen dikutip dari unggahan Instagram Story @jennifercoppenreal20, Sabtu (20/7/2024). 

Rencana itu disampaikan Jennifer saat dirinya mengantar Dali Wassink ke tempat peristirahatan terakhirnya. Melalui postingan di story Instagramnya, Jennifer membagikan momen saat dirinya duduk di dalam ambulance, tepat di samping peti jenazah Dali.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166223/jennifer_coppen-Uwsx_large.jpg
Jennifer Coppen Sedih Dituduh Lupakan Dali Wassink demi Justin Hubner: Sakit Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166178/jennifer_coppen_dan_kamari-aE0q_large.jpg
Tak Ada Papa Dali dalam Video Ultah Kamari, Jennifer Coppen Diprotes Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement