Jennifer Coppen Ulang Tahun Hari Ini, Penuhi Keinginan Dali Wassink Rayakan di Pantai

(Foto: IG Coppen)

JAKARTA - Jennifer Coppen merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 pada hari ini, Sabtu (20/7/2024). Hari bahagianya itu tentu terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab di tahun ini, tahun dimana dirinya pertama kali merayakan ulang tahun sebagai seorang ibu, tapi dia harus merayakan dalam suasana berkabung atas kepergian suaminya, Yitta Dali Wassink.

Suami Jennifer Coppen itu diketahui meninggal dunia pada Kamis (18/7/2024) sekitar pukul 02.00 dini hari WITA setelah mengalami kecelakaan tunggal.

Menyambut hari ulang tahunnya di tengah suasana duka, Jennifer Coppen mengungkap keinginan untuk merayakannya di pantai bersama putrinya, Kamari.

Sebab, perayaan ulang tahun Jennifer dengan piknik di pantai bersama adalah keinginan yang pernah diungkapkan oleh Dali Wassink semasa hidupnya. Jennifer pun ingin mewujudkan keinginan itu.

"Besok kita ke pantai ya rayain ulang tahun aku kayak yang kamu mau kita picnic di pantai yahh sama kamari. Love youuuu," ujar Jennifer Coppen dikutip dari unggahan Instagram Story @jennifercoppenreal20, Sabtu (20/7/2024).

Rencana itu disampaikan Jennifer saat dirinya mengantar Dali Wassink ke tempat peristirahatan terakhirnya. Melalui postingan di story Instagramnya, Jennifer membagikan momen saat dirinya duduk di dalam ambulance, tepat di samping peti jenazah Dali.