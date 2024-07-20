Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Anak Jennifer Coppen Usai Kepergian Dali Wassink

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |08:17 WIB
Kondisi Anak Jennifer Coppen Usai Kepergian Dali Wassink
Kondisi Anak Jennifer Coppen Usia Kepergian Dali Wassink (Foto: IG Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Duka masih menyelimuti Jennifer Coppen beserta keluarga atas meninggalnya sang suami Yitta Dali Wassink pada Kamis (18/7/2024) dini hari.

Dali Wassink meninggal dunia dalam usia 22 tahun akibat kecelakaan tunggal di Jalan Sunset Road, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Jennifer Coppen
Jennifer Coppen

Terkini, pengasuh anak Jennifer Coppen dan Dali Wassink, Nia, mengungkapkan kondisi anak mereka yang bernama Kamari Sky Wassink usai wafatnya sang ayah.

Melalui unggahan di akun TikTok-nya, seorang netizen bertanya mengenai kondisi bayi perempuan yang belum genap satu tahun itu.

Menurut sang pengasuh Kamari baik-baik saja ia belum mengerti dengan kejadian ini. 

"Kamari Alhamdulillah baik, dia masih belum ngerti apa," kata Nia di kolom komentar unggahannya di Tiktok @niania6427, Jumat (19/7/2024).

Hanya saja, Kamari menunjukkan sikap yang rewel dan itu membuatnya semakin sedih.

"Dia rewel," tambah Nia sambil menyematkan emosi menangis.

Tak hanya itu, Nia juga mengatakan bahwa Kamari kelelahan bahkan kurang tidur, karena semua kerabat mencari keberadaannya.

"Bobok capek dia kurang tidur karena rame rumah semua cari Kamari (emoji menangis) sedih," ungkap Nia. 

 

