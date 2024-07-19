Luna Maya kepada Maxime Bouttier: Kamu Serius Gak Sama Aku?

Luna Maya kepada Maxime Bouttier: Kamu Serius Gak Sama Aku? (Foto: IG Luna Maya)

JAKARTA - Luna Maya menanyakan langsung perihal keseriusan kekasihnya, Maxime Bouttier, terhadap hubungan asmara yang mereka jalin.

Hal ini ditanyakan Luna dalam sebuah wawancara dengan awak media di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pertanyaan Luna juga disinyalir banyak mewakili rasa penasaran publik soal keseriusan Maxime kepadanya.

"Ada keseriusan nggak dari kamu? (Jawab) singkat padat nggak usah panjang-panjang," tanya Luna Maya sambil menatap Maxime.

"Serius!" jawab Maxime.

Namun, Maxime menegaskan kalau dirinya tak akan mengumbar rencana apapun soal hubungannya dengan Luna ke depan.

"Kalau misalnya kita ada plan seperti itu, 100 persen kita nggak akan ngomong," katanya.

"Kalau pun antara kita berdua ujung-ujungnya pasti tahu juga," timpal Luna Maya.

Akan tetapi, Luna sempat menjawab pertanyaan terkait rencana pernikahannya dengan Maxime tahun ini.

"Maybe, we dont know," kata Luna singkat.