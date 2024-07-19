Sebut Penyebar Video Dali Wassink Pansos, Rebecca Klopper: Aku Menyakiti Banyak Orang

JAKARTA - Rebecca Klopper menyampaikan permintaan maaf kepada pemilik akun @bkmr___ alias Bima karena sempat menudingnya pansos usai mengunggah video mendiang Dali Wassink saat kecelakaan.

Becca tak ingin masalah ini menjadi panjang karena ingin menghormati keluarga Jennifer dan Dali yang tengah berkabung. Sebab saat ini yang terpenting adalah memberikan dukungan kepada mereka dan mengirimkan doa untuk Dali, bukan malah membuat masalah ini melebar kemana-mana.

"Hai guys tanpa mengurangi rasa hormat aku ke keluarga yang sedang berkabung, aku merasa tetap, well sebelumnya aku minta maaf karena aku nggak pengen masalah ini jadi panjang banget," kata Rebecca Klopper dikutip dari unggahan instagram story akun pribadinya @rklopperr, Jumat, (19/7/2024).

Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos

Becca yang sudah meminta maaf secara langsung kepada pemilik akun itu merasa perlu meminta maaf secara terbuka melalui video yang diunggahnya ini.

"Tapi aku merasa tetap harus minta maaf secara terbuka karena aku menyakiti perasaan orang dan merugikan orang," katanya.

Becca mengungkap dirinya menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dimana dirinya menyebut Bima ingin pansos tanpa melihat fakta yang sebenarnya terjadi dan dimaksud oleh Bima.

"Sebelumnya aku mau minta maaf karena aku asbun, asal ngomong, asal ngatain orang pansos padahal bukan itu faktanya," ungkap Rebecca Klopper.