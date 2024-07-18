Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebecca Klopper Ikut Berduka

Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebeca Klopper Ikut Berduka

JAKARTA - Jennifer Coppen tengah berduka. Sang suami, Dali Wassink meninggal dunia pada hari ini, Kamis (18/7/2024) pukul 02.20 WITA dinihari tadi. Dali Wassink berpulang di usia 22 tahun.

Artis Syifa Hadju dan Rebecca Klopper ikut merasakan duka mendalam atas kepergian suami dari sahabat mereka. Beberapa bulan lalu pun keduanya sempat berkunjung ke Bali bertemu dengan Jennifer dan Dali serta bermain dengan anak mereka, Kamari. Melalui instagram masing-masing, Syifa dan Rebecca menuliskan pesan belasungkawa.

Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebeca Klopper Ikut Berduka

Syifa menuliskan pesan belasungkawa sekaligus pesan untuk menguatkan Jennifer dan putrinya yang tengah berduka.

"Innalillahi wa inna ilayhi raji'un, Dali. I love you Jen, wish i could be there with you and Kamari right now, peluk dan doa dari sini buat kalian," ujar Syifa Hadju dikutip dari unggahan Instagram @syifahadju, Kamis (18/7/2024).

Syifa mengaku dirinya mengenal Dali sebagai sosok yang baik sehingga dirinya meminta agar almarhum Dali didoakan yang terbaik untuk mengiringi kepergiannya.

"Dali orang baik dan banyak yang sayang, insyaAllah dilancarkan jalannya sama Allah. Aamiin. Temen-temen bantu doanya yaa but Papa Dali," tandasnya.

Rebecca juga menuliskan pesan serupa untuk Jennifer dan putrinya. Becca mengaku akan terus mendoakan Dali.

"you're in my prayers papa dali!!! know that you are so so loved and it breaks our heart you had to go so soon. my heart goes to Jennifer & baby kamayi. aku sayang kalian banget," tulis Rebecca Klopper.