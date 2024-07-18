Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebecca Klopper Ikut Berduka

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:00 WIB
Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebecca Klopper Ikut Berduka
Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebeca Klopper Ikut Berduka
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen tengah berduka. Sang suami, Dali Wassink meninggal dunia pada hari ini, Kamis (18/7/2024) pukul 02.20 WITA dinihari tadi. Dali Wassink berpulang di usia 22 tahun. 

Artis Syifa Hadju dan Rebecca Klopper ikut merasakan duka mendalam atas kepergian suami dari sahabat mereka. Beberapa bulan lalu pun keduanya sempat berkunjung ke Bali bertemu dengan Jennifer dan Dali serta bermain dengan anak mereka, Kamari. Melalui instagram masing-masing, Syifa dan Rebecca menuliskan pesan belasungkawa.

Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebeca Klopper Ikut Berduka
Dali Wassink Meninggal Dunia, Syifa Hadju dan Rebeca Klopper Ikut Berduka

Syifa menuliskan pesan belasungkawa sekaligus pesan untuk menguatkan Jennifer dan putrinya yang tengah berduka. 

"Innalillahi wa inna ilayhi raji'un, Dali. I love you Jen, wish i could be there with you and Kamari right now, peluk dan doa dari sini buat kalian," ujar Syifa Hadju dikutip dari unggahan Instagram @syifahadju, Kamis (18/7/2024).

Syifa mengaku dirinya mengenal Dali sebagai sosok yang baik sehingga dirinya meminta agar almarhum Dali didoakan yang terbaik untuk mengiringi kepergiannya.

"Dali orang baik dan banyak yang sayang, insyaAllah dilancarkan jalannya sama Allah. Aamiin. Temen-temen bantu doanya yaa but Papa Dali," tandasnya.

Rebecca juga menuliskan pesan serupa untuk Jennifer dan putrinya. Becca mengaku akan terus mendoakan Dali.

"you're in my prayers papa dali!!! know that you are so so loved and it breaks our heart you had to go so soon. my heart goes to Jennifer & baby kamayi. aku sayang kalian banget," tulis Rebecca Klopper. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166223/jennifer_coppen-Uwsx_large.jpg
Jennifer Coppen Sedih Dituduh Lupakan Dali Wassink demi Justin Hubner: Sakit Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166178/jennifer_coppen_dan_kamari-aE0q_large.jpg
Tak Ada Papa Dali dalam Video Ultah Kamari, Jennifer Coppen Diprotes Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement