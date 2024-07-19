Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos: Aku Asbun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:05 WIB
Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos: Aku Asbun
Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos. (Foto: Instagram/@rklopper)
JAKARTA - Rebecca Klopper meminta maaf usai dikritik keras warganet lantaran menyebut akun @mbkr_ pansos. Seperti diketahui, netizen tersebut sempat mengunggah video kondisi Dali Wassink, suami Jennifer Coppen setelah kecelakaan lewat Insta Story. 

“Mungkin aku asbun karena kesal banget berusaha minta take down videonya tapi enggak ditanggapi. My bad (salahku) guys, maaf sekali,” katanya lewat Insta Story, pada Kamis (18/7/2024) malam. 

Tak merasa sepenuhnya salah, Rebecca Klopper menyebut, seharusnya pemilik akun @mbkr_ menyamarkan wajah dan kondisi tubuh Dali Wassink di lokasi kejadian. Apalagi jika belum mengtahui identitas detail korban. 

“Enggak ada orang yang mau melihat keluarganya dalam kondisi seperti itu. Maaf ya kebawa emosi gara-gara video tidak ditake down meski sudah diDM dan spam comment. Mungkin salah paham. Sorry,” ujar sang aktris. 

Terkait tuduhan Rebecca Klopper tersebut, netizen pemilik akun @mbkr_ sebenarnya sudah menjelaskan bahwa dirinya mengunggah video Dali Wassink di lokasi kejadian tanpa mengetahui identitasnya. 

Saat itu, menurut netizen tersebut, tidak ada satupun orang yang berani memindahkan Dali dari jalanan. Ketika ambulans tiba, dia baru bisa membantu mengangkat tubuh mendiang dari jalanan.

Atas permintaan banyak pihak, termasuk Jennifer Copen yang merupakan istri Dali Wassink, si pemilik akun akhirnya menghapus video yang telah diunggahnya di Insta Story,

 

