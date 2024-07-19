Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Pedihnya Meiska Adinda Disia-siakan Orang Terkasih

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |02:01 WIB
Cerita Pedihnya Meiska Adinda Disia-siakan Orang Terkasih
Cerita Pedihnya Meiska Adinda Disia-siakan Orang Terkasih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda mempunyai kisah pahit dalam hubungan percintaan. Penyanyi jebolan The Voice GTV ini bahkan menjadi sosok yang tersakiti karena disia-siakan orang terkasih.

Tak ingin kisah pedih itu terbuang percuma, Meiska Adinda mengemas kisah cinta itu dalam sebuah lagu. Semua kisah pedihnya tercantum dalam album yang baru saja dirilis, Hanya Figuran.

Meiska Adinda
Meiska Adinda

"Aku mengorek luka lama kalau buat lagu, keinget rasa ditinggalkan dan diselingkuhi. Ya beberapa lagu ada mengalami revisi berkali kali. Sebenarnya, album sudah rilis 2 bulan lalu, tapi ada revisi berkali kali makanya baru sekarang," jelas Meiska.

Total ada sepuluh lagu dalam album Hanya Figuran Meiska Adinda. Semua lagu bernuansakan galau. 

Telusuri berita celebrity lainnya
