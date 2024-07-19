Cerita Pedihnya Meiska Adinda Disia-siakan Orang Terkasih

JAKARTA - Meiska Adinda mempunyai kisah pahit dalam hubungan percintaan. Penyanyi jebolan The Voice GTV ini bahkan menjadi sosok yang tersakiti karena disia-siakan orang terkasih.

Tak ingin kisah pedih itu terbuang percuma, Meiska Adinda mengemas kisah cinta itu dalam sebuah lagu. Semua kisah pedihnya tercantum dalam album yang baru saja dirilis, Hanya Figuran.

"Aku mengorek luka lama kalau buat lagu, keinget rasa ditinggalkan dan diselingkuhi. Ya beberapa lagu ada mengalami revisi berkali kali. Sebenarnya, album sudah rilis 2 bulan lalu, tapi ada revisi berkali kali makanya baru sekarang," jelas Meiska.

Total ada sepuluh lagu dalam album Hanya Figuran Meiska Adinda. Semua lagu bernuansakan galau.