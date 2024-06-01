Meiska Rilis Lagu Badut, Unduh Gratis di Trebel Music

JAKARTA - Penyanyi Meiska Adinda merilis single terbarunya berjudul Badut, pada 20 April 2024. Lagu ciptaan Mytha Lestari, Andre Litz, dan Raguel Lewi itu merupakan single kelima dari penyanyi 21 tahun tersebut.

Dalam Take Over Campaign bersama Trebel Music, Meiska pernah merasakan dighosting cowok yang mendekatinya selama berbulan-bulan. Pria itu pergi meninggalkannya tanpa memberikan penjelasan apapun.

Setelah beberapa waktu, Meiska akhirnya menyadari bahwa pria itu hanya menjadikannya sebagai opsi, bukan pilihan utama. Pengalaman inilah yang ingin disampaikan sang penyanyi lewat lagu Badut tersebut.

Nah, lagu Badut dan karya-karya Meiska lainnya bisa Anda unduh gratis dan dengarkan secara offline kapanpun dan di manapun lewat Trebel Music. Aplikasi musik ini, bisa diunduh melalui Play Store dan App Store secara gratis.

Tentang Trebel Music

TREBEL Music Indonesia merupakan unit usaha MNC Group yang memiliki 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini memenangkan tiga penghargaan dari Google Play Awards: #1 Best App, #1 User’s Choice, dan #1 Daily Essentials di Mexico.*

(SIS)