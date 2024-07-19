Forestra 2024 Hadirkan Isyana Sarasvati dan Efek Rumah Kaca, Gaungkan Pesan Cinta Lingkungan

JAKARTA - Pertunjukan musim orkestra dengan nuansa alam bertajuk 'Forestra' kembali digelar tahun ini. Forestra 2024 yang digelar pada 31 Agustus 2024 mendatang ini nantinya akan mengekspos kemegahan musik orkestra yang menyatu dengan keindahan alam di Orchid Forest, Cikole, Bandung.

Di tahun yang ketiga ini, Forestra hadir dengan melibatkan musisi dari lintas genre seperti Isyana Sarasvati Nadin Amizah, Efek Rumah Kaca, Diskoria dan Scaller yang akan berkolaborasi langsung dengan 40 pemain orkestra yang dipimpin oleh sang maestro, Erwin Gutawa.

Forestra 2024

Tak hanya para penyanyi tersebut, akan hadir penampilan tunggal diantaranya Majelis Lidah Berduri, The Adams dan Jason Ranti.

Barry Akbar selaku penyelenggara sekaligus CEO ABM by Barry Akbar mengungkap bahwa selain menjadi wadah untuk menghadirkan kolaborasi orkestra dengan musik lintas genre, Forestra juga ingin menggaungkan pesan cinta lingkungan serta menyatu dengan alam.

"Forestra saya harapkan bisa kasih semacam wawasan tentang musik melalui kegiatan konservasi juga di dalamnya. Kita pengin ngajak orang makin sering main ke hutan melalui sajian musik premium ini," ujar Barry Akbar dalam konferensi pers Forestra 2024 di Orchid Forest, Lembang, Jawa Barat.

Sehingga, Forestra menggandeng NGO lingkungan untuk berkolaborasi demi menjaga kelestarian alam. Sama seperti tahun lalu, Forestra mengalokasikan dana kepada NGO tersebut sebagai upaya untuk terus menjaga kelestarian alam.

"Tahun lalu kami kerja sama dengan Hutan Itu Indonesia untuk penanaman pohon di area konservasi di Cikole dan sekarang kami kolaborasi dengan Greenpeace. Kita akan alokasi dana juga ke tim Cegah Api di Palembang, karena kita lihat riskan terjadi kebakaran hutan Indonesia seperti kemarin di Danau Toba," sambungnya.