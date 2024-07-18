Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jirayut Tantang Siswa SMKN 24 Jakarta di Jago Kandang

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:18 WIB
Jirayut Tantang Siswa SMKN 24 Jakarta di Jago Kandang
Jirayut Tantang Siswa SMKN 24 di Jago Kandang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Program Jago Kandang kembali hadir dengan episode terbaru. Kali ini, Abwar BAB, Sitha Marino, Jirayut, Adinda Indah, dan Bastian Steel akan duel dengan siswa SMKN 24 Jakarta.

Para artis itu akan menantang siswa SMKN 24 Jakarta untuk bertanding voli dan bulu tangkis. Acara akan semakin meriah dengan kehadiran Ferry Maryadi sebagai komentator. 

Sementara itu, pertandingan akan dipandu oleh Tarra Budiman, Anrez Adelio, dan Harleyava Princy. Ketiga host tersebut akan memastikan pertandingan akan berlangsung seru, meriah, dan menghibur.

Jirayut tantang siswa SMKN 24 di Jago Kandang. (Foto: MNC Media)
Jirayut tantang siswa SMKN 24 di Jago Kandang. (Foto: MNC Media)

Tak hanya bertanding, Anwar BAB akan memberikan penampilan spesial dalam acara tersebut. Karena itu, jangan lewatkan Jago Kandang di RCTI, pada 19 Juli 2024, pukul 13.45 WIB.

Untuk bisa menonton program ini dengan baik, pastikan Anda memilih kanal digital RCTI 28 UHF untuk penonton Jabodetabek. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. 

Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi Layanan Solusi Digital RCTI di nomor WhatsApp 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

