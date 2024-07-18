Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Pastikan Dali Wassink, Suami Jennifer Coppen Alami Kecelakaan Tunggal, Meninggal di RS

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |22:01 WIB
Polisi Pastikan Dali Wassink, Suami Jennifer Coppen Alami Kecelakaan Tunggal, Meninggal di RS
Polisi Pastikan Dali Wassink, Suami Jennifer Coppen Alami Kecelakaan Tunggal, Meninggal di RS (Foto: Dali Wassink)
JAKARTA - Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink meninggal dunia akibat kecelakaan motor pada Kamis (18/7/2024). Kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari pukul 02.00 WITA di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan menegaskan Dali meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan sepeda motor yang dikendarainya. Polisi memastikan Dali mengalami kecelakaan tunggal.

Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia
Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia

“Pengemudi sepeda motor mengalami laka tunggal,” ungkap Jansen, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (18/7/2024).

Jansen menegaskan Dali mengalami kecelakaan tunggal saat dini hari. Bapak satu anak ini sempat dibawa ke Rumah Sakit BIMC, Kuta, Badung.

Dali mengalami beberapa luka di tubuhnya. Namun, nyawa Dali tak bisa tertolong dan meninggal dunia di rumah sakit.

“Meninggal dunia di RS BIMC, Kuta, Badung,” jelas Jansen.

 

