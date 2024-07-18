Biodata Dali Wassink, Suami Jennifer Coppen yang Meninggal Dunia karena Kecelakaan Motor

JAKARTA - Suami selebgram Jennifer Coppen, Dali Wassink meninggal dunia pada Kamis (18/7/2024). Dali dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Bali.

Kematian Dali sontak menghebohkan warganet Tanah Air. Pasalnya, Dali dan Jennifer baru saja menikah dan dikaruniai putri cantik, Kamari Sky Wassink.

Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia

Semasa hidup, Dali Wassink sendiri cukup aktif di media sosial. Sama seperti Jennifer, pria berdarah Thailand-Belanda ini juga kerap membuat konten di media sosial.

Dali Wassink memiliki nama lengkap Yitta Dali Wassink. Dali lahir pada 6 Juni 2002 dan memiliki darah campuran Belanda-Thailand.

Dali dan Jennifer bertemu saat pria 22 tahun itu tengah berada di Bali. Keduanya pun memutuskan menikah pada 10 Oktober 2023. Pernikahan mereka pun dikaruniai oleh seorang putri cantik, Kamari Sky Wassink.

Sejak itu, Dali pun menetap di Indonesia dan tinggal di Pulau Dewata, Bali bersama Jennifer dan putri mereka.

Pekerjaan Dali Wassink

Dali diketahui memiliki karier yang baik selama tinggal di Indonesia. Dali disebut sebagai seorang atlet dan diketahui gemar melakukan olahraga surfing.

Selain itu, Dali juga cukup aktif di dunia modeling. Ia diketahui juga berprofesi sebagai model di masa hidupnya. Tak hanya itu, Dali juga kerap membantu bisnis milik Jennifer, Jenskin.