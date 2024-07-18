Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: Mohon Maafkan Kesalahan Beliau

JAKARTA - Jennifer Coppen tengah berduka. Suaminya, Yitta Dali Wassink, meninggal dunia pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kabar duka ini dibagikan langsung oleh Jennifer Coppen melalui Instagramnya. Dari unggahan itu, Jennifer menyebut Yitta meninggal dunia di Bali pada pukul 02.20 WITA dini hari tadi.

"Innalillahiwainnailaihirojiun Telah berpulang ke rahmatullah Suami tercinta saya Yitta Dali Wassink pada hari kamis jam 02.20 WITA," tulis Jennifer.

Bintang film Generasi 90an: Melankolia itu juga mengenang sosok Yitta semasa hidup. Dia menyebut, almarhum suaminya merupakan sosok pria yang penyayang keluarga.

"Seperti yang kita tau papa Dali adalah orang yang ceria, baik, sopan dan disayangi oleh semua orang dia selalu belajar untuk menjadi ayah yang baik untuk Kamari, suami yang baik untuk saya dan anak yang baik untuk kedua orangtuanya, kami semua mencintai Dali tapi nyatanya Allah lebih sayang almarhum papa Dali," jelasnya.