HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: I Love You Forever

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:18 WIB
Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: I Love You Forever
Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: I Love You Forever. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
BALI - Jennifer Coppen berduka. Sang suami, Yitta Dali Wassink mengembuskan napas terakhirnya di Bali, pada 18 Juli 2024, pukul 02.20 WITA. Kabar duka itu dibagikan sang aktris lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya di Insta Story, Jennifer memastikan, Dali merupakan sosok suami, ayah, dan anak yang luar biasa. Dia juga berjanji akan mencintai pria itu selamanya meski tak lagi ada di dunia.

Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

"I Love You Forever," ujarnya sambil membagikan foto pernikahan mereka. 

Jennifer Coppen mengungkapkan, Yitta Dali Wassink meninggal dunia, pada Kamis (18/7/2024), 02.20 WITA. Dia tak membeberkan penyebab kematian sang suami dan meminta privasi di momen duka tersebut.

Aktris 22 tahun itu mengenang mendiang sebagai pribadi yang ceria, sopan, baik, dan selalu berusaha menjadi pribadi lebih baik. Sifat itu yang membuat dia dicintai banyak orang. 

