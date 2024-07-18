Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: Allah Lebih Sayang Almarhum

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:10 WIB
Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: Allah Lebih Sayang Almarhum
Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: Allah Lebih Sayang Almarhum (Foto: IG Jennifer Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen datang dengan kabar duka. Sang suami, Dali Wassink meninggal dunia pada hari ini, Kamis (18/7/2024) pukul 02.20 WITA dinihari tadi. Dali Wassink berpulang di usia 22 tahun. 

Kabar duka ini pertama kali diketahui dari informasi yang disampaikan Jennifer melalui unggahan Instagram Storynya. Selain itu, Jennifer juga membagikan potret kenangan saat pernikahannya bersama sang suami dengan menuliskan pesan cinta yang mendalam.

Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: Allah Lebih Sayang Almarhum
Suami Meninggal Dunia, Jennifer Coppen: Allah Lebih Sayang Almarhum

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Suami tercinta saya  Yitta Dali Wassink pada hari kamis jam 02.20 wita," ujar Jennifer dikutip dari unggahan Instagram Story akunnya @jennifercoppenreal20, Kamis (18/7/2024). 

Jennifer pun berusaha mengikhlaskan kepergian Dali yang dikenal sebagai seorang suami, ayah, dan juga anak yang begitu baik di mata keluarganya. Dia percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk Dali dan juga keluarga yang ditinggalkannya. 

"Seperti yang kita tau papa dali adalah orang yang ceria, baik, sopan dan disayangi oleh semua orang dia selalu belajar untuk menjadi ayah yang baik untuk kamari suami yang baik untuk saya dan anak yang baik untuk kedua orangtuanya, kami semua mencintai dali tapi nyatanya. Allah lebih sayang almarhum papa dali," ungkapnya. 

Jennifer pun meminta agar dirinya dan keluarganya yang tengah berduka diberi ruang dengan tidak diganggu privasinya.

"Kami memohon pada waktu yang sulit in untuk meminta teman-teman kerabat menghargai privacy kami sekeluarga saat ini yang sedang berduka," ungkapnya. 

 

